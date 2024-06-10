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Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

При строительстве водоводов в белгородских микрорайонах не соблюдали нормативы

«Деньгами поливаем помидоры»: второй водопровод для полива построить нереально

10 июня 2024, 07:46
Фото: 1MI

При строительстве водоводов в белгородских микрорайонах не соблюдали нормативы

Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Довгалюк. Глава региона Вячеслав Гладков предложил взять паузу и изучить практики по водоснабжению, которые есть в стране и мире.

Как отметил губернатор, весь мир идёт по пути экономии воды и рационального использования. Глава региона также поинтересовался, все ли практики, которые существуют в мире, власти рассмотрели при подготовке решений по водоснабжению белгородских микрорайонов ИЖС.

Довгалюк отметил, что самые новые практики заключаются в том, что при строительстве нового микрорайона предусматриваются ливневые канализации и очистка дождевой воды.

Для того, чтобы это реализовать, нужно выставлять требования к застройщикам и попробовать реализовать «пилот». В существующих микрорайонах, особенно где изначально была плотная хаотическая застройка, реализовать это практически нереально. Даже по реконструкции водоводов основная проблема в том, что сети проходят по границам земельных участков, либо по частной собственности. Норматив в шесть метров для дорог не везде соблюдается.
Сергей Довгалюк

Гладков предложил взять паузу и изучить практики по водоснабжению, которые есть в стране и мире.

Культура экономии воды не заложена. Мы не учим этому детей. Вода недорогая, никто её не экономит. Проще полить очищенной водой помидоры. Фактически деньгами поливаем.
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Строительство#Экология#Губернатор#Водоснабжение#Белгород#Застройщики#Экономия ресурсов
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