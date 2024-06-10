«Деньгами поливаем помидоры»: второй водопровод для полива построить нереально

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Как отметил губернатор, весь мир идёт по пути экономии воды и рационального использования. Глава региона также поинтересовался, все ли практики, которые существуют в мире, власти рассмотрели при подготовке решений по водоснабжению белгородских микрорайонов ИЖС.
Довгалюк отметил, что самые новые практики заключаются в том, что при строительстве нового микрорайона предусматриваются ливневые канализации и очистка дождевой воды.
Для того, чтобы это реализовать, нужно выставлять требования к застройщикам и попробовать реализовать «пилот». В существующих микрорайонах, особенно где изначально была плотная хаотическая застройка, реализовать это практически нереально. Даже по реконструкции водоводов основная проблема в том, что сети проходят по границам земельных участков, либо по частной собственности. Норматив в шесть метров для дорог не везде соблюдается.
Сергей Довгалюк
Гладков предложил взять паузу и изучить практики по водоснабжению, которые есть в стране и мире.
Культура экономии воды не заложена. Мы не учим этому детей. Вода недорогая, никто её не экономит. Проще полить очищенной водой помидоры. Фактически деньгами поливаем.
Вячеслав Гладков