Руководство проекта «Белый квартал» уехало в Китай за вдохновением

Белгородцам показали новейшие архитектурные объекты в Пекине и Шанхае, включая концертные залы и Восточный музей, который планируют скоро открыть. Также представители проекта ознакомились с социальной инфраструктурой городов Дэчжоу и Сучжоу, посетили школы, спортивные комплексы и офисные здания.