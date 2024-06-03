Руководство проекта «Белый квартал» уехало в Китай за вдохновением

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Руководство проекта «Белый квартал» уехало Китай. Цель визита, как сообщают в официальном Telegram-канале проекта, — изучить современные строительные материалы, технологии, а также обменяться опытом.
Белгородцам показали новейшие архитектурные объекты в Пекине и Шанхае, включая концертные залы и Восточный музей, который планируют скоро открыть. Также представители проекта ознакомились с социальной инфраструктурой городов Дэчжоу и Сучжоу, посетили школы, спортивные комплексы и офисные здания.
В Китае состоялись переговоры о привлечении местных специалистов к проектированию и строительству объектов Белого квартала. Стороны договорились детально рассмотреть перспективы дальнейшего сотрудничества.
В апреле этого года выбрали первых инвесторов будущего Белого квартала. Ими стали ИП Татаринцева Анна Александровна, АО «Завод нестандартного оборудования и металлоинделий» и ООО «Развитие».