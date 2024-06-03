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Posted Сегодня, 15:44

Published Сегодня, 15:44

Modified Сегодня, 15:44

Updated Сегодня, 15:44

Белгородская делегация в Китае

Руководство проекта «Белый квартал» уехало в Китай за вдохновением

3 июня 2024, 15:44
Фото: канал Белого квартала в Telegram
Белгородская делегация в Китае

Китайских специалистов могут привлечь к строительству Белого квартала

Руководство проекта «Белый квартал» посетило Китай для изучения современных строительных материалов и обмена опытом. Также состоялись переговоры о возможном привлечении китайских специалистов к проектированию и строительству объектов Белого квартала.

Руководство проекта «Белый квартал» уехало Китай. Цель визита, как сообщают в официальном Telegram-канале проекта, — изучить современные строительные материалы, технологии, а также обменяться опытом.

Белгородцам показали новейшие архитектурные объекты в Пекине и Шанхае, включая концертные залы и Восточный музей, который планируют скоро открыть. Также представители проекта ознакомились с социальной инфраструктурой городов Дэчжоу и Сучжоу, посетили школы, спортивные комплексы и офисные здания.

В Китае состоялись переговоры о привлечении местных специалистов к проектированию и строительству объектов ‎Белого квартала. Стороны договорились детально рассмотреть перспективы дальнейшего сотрудничества.

В апреле этого года выбрали первых инвесторов будущего Белого квартала. Ими стали ИП Татаринцева Анна Александровна, АО «Завод нестандартного оборудования и металлоинделий» и ООО «Развитие».

Фото: канал Белого квартала в Telegram
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