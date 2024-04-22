В Белгороде определили трёх инвесторов, которые займутся развитием Белого квартала

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
В Белгороде выбрали трёх инвесторов, которые займутся развитием Белого квартала. По итогам конкурса победителями стали ИП Татаринцева Анна Александровна, АО «Завод нестандартного оборудования и металлоинделий» и ООО «Развитие».
Развитием объекта № 8 на территории Белого квартала займётся ИП Татаринцевой Анны Александровны. Предложение участника соответствовало критериям конкурса. Согласно концепции квартала, объект № 8 — это торгово-офисное здание с четырьмя этажами и площадью 1433 кв. м.
Инвестором объекта № 9 стало ООО «Развитие». Заявка участника также соответствовала критериям конкурса. Компания займётся строительством четырёхэтажного торгово-офисного здания площадью 1296 кв. м.
Объектом № 10 займётся АО «Завод нестандартного оборудования и металлоизделий». Речь также идёт о торгово-офисном здании площадью 1296 кв. м с четырьмя этажами. Заявка компании соответствовала необходимым критериям.
Ранее сообщалось, что к работе всего планируется привлечь не менее 12 инвесторов. Сам проект по строительству начнут в конце лета, так как только в июле закончатся археологические изыскания на территории квартала.