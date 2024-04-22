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В Белгороде выбрали первых инвесторов будущего Белого квартала

В Белгороде определили трёх инвесторов, которые займутся развитием Белого квартала

22 апреля 2024, 10:40
Фото: 1MI

В Белгороде выбрали первых инвесторов будущего Белого квартала

Заявки на конкурс поданы от трёх компаний. Они займутся строительством торгово-офисных зданий. Данные опубликовали на сайте проекта.

В Белгороде выбрали трёх инвесторов, которые займутся развитием Белого квартала. По итогам конкурса победителями стали ИП Татаринцева Анна Александровна, АО «Завод нестандартного оборудования и металлоинделий» и ООО «Развитие».

Развитием объекта № 8 на территории Белого квартала займётся ИП Татаринцевой Анны Александровны. Предложение участника соответствовало критериям конкурса. Согласно концепции квартала, объект № 8 — это торгово-офисное здание с четырьмя этажами и площадью 1433 кв. м.

Инвестором объекта № 9 стало ООО «Развитие». Заявка участника также соответствовала критериям конкурса. Компания займётся строительством четырёхэтажного торгово-офисного здания площадью 1296 кв. м.

Объектом № 10 займётся АО «Завод нестандартного оборудования и металлоизделий». Речь также идёт о торгово-офисном здании площадью 1296 кв. м с четырьмя этажами. Заявка компании соответствовала необходимым критериям.

Ранее сообщалось, что к работе всего планируется привлечь не менее 12 инвесторов. Сам проект по строительству начнут в конце лета, так как только в июле закончатся археологические изыскания на территории квартала.

Концепция развития Белого кварталаКонцепция развития Белого квартала
Концепция развития Белого квартала
Фото: сайт проекта
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#Алина Харина#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Инвесторы#Белгород#Белый квартал
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