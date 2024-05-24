Гладков рассказал о строительстве мемориала «Заживо сожжёным» в Белгородской области

Во время заседания обсуждалось строительство мемориального комплекса «Заживо сожжёным». Он будет располагаться в селе Гусёк-Погореловка, там, где в январе 1943 года немецко-фашистские оккупанты заживо сожгли свыше 600 советских военнопленных и мирных жителей.