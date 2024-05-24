Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

Гладков рассказал о строительстве мемориала «Заживо сожжёным» в Белгородской области

Гладков рассказал о строительстве мемориала «Заживо сожжёным» в Белгородской области

24 мая 2024, 08:52
Фото: страница Вячеслава Гладков в соцсети
Глава региона провёл заседание попечительского совета по строительству мемориального комплекса в селе Гусёк-Погореловка Прохоровского района.

Во время заседания обсуждалось строительство мемориального комплекса «Заживо сожжёным». Он будет располагаться в селе Гусёк-Погореловка, там, где в январе 1943 года немецко-фашистские оккупанты заживо сожгли свыше 600 советских военнопленных и мирных жителей.

Перед началом заседания участники совета возложили цветы к братской могиле.

Мы продолжаем работу Николая Ивановича Рыжкова [экс-сенатор от Белгородской области], который посвятил свою жизнь сохранению памяти о Великой Отечественной войне и нашей Победе. Создание мемориала — это его идея, и мы с огромным уважением и трепетом относимся к его выдающемуся наследию по увековечению памяти и духовному развитию нашего региона.
Вячеслав Гладков

Отметим, что Николай Рыжков с 2003 по 2023 год представлял регион в Совете Федерации. В феврале 2024 года он ушёл из жизни.

Напомним, что о создании комплекса стало известно во время открытия выставочного павильона Белгородской области на Международной выставке-форуме «Россия» в ноябре прошлого года. Инициативу по созданию масштабного музейного мемориала тогда поддержала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Фото: страница Вячеслава Гладков в соцсети
Читайте также:
Вячеслав Гладков сообщил о начале ремонта одной из белгородских дорогГладков рассказал о строительстве школы под Белгородом для более 700 учениковГладков: Четыре белгородских семьи попали в финал конкурса «Это у нас семейное»
#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Прохоровский район#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Мемориальный комплекс#Хорошие новости
Подпишитесь
«Трудно привыкнуть к тишине»: белгородцы рассказали, как на время уехали от обстрелов
Сегодня, 04:45
Однушки из Белгорода и Старого Оскола попали в топ-10 самого дорогого жилья в ЦФО
Сегодня, 05:30
Мнение эксперта: как возможный запрет квартир-студий отразится на рынке Белгорода
Сегодня, 10:56
Решившим сдавать ЕГЭ белгородцев выделили дополнительные дни для безопасности
Сегодня, 06:38
В белгородском колхозе им. Горина прокомментировали «чистку» состава учредителей
Сегодня, 10:49
В Белгороде «Магнит» и «Пятёрочку» привлекли к ответственности за завышение цен
Сегодня, 07:10
"