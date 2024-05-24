Гладков рассказал о строительстве мемориала «Заживо сожжёным» в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Во время заседания обсуждалось строительство мемориального комплекса «Заживо сожжёным». Он будет располагаться в селе Гусёк-Погореловка, там, где в январе 1943 года немецко-фашистские оккупанты заживо сожгли свыше 600 советских военнопленных и мирных жителей.
Перед началом заседания участники совета возложили цветы к братской могиле.
Мы продолжаем работу Николая Ивановича Рыжкова [экс-сенатор от Белгородской области], который посвятил свою жизнь сохранению памяти о Великой Отечественной войне и нашей Победе. Создание мемориала — это его идея, и мы с огромным уважением и трепетом относимся к его выдающемуся наследию по увековечению памяти и духовному развитию нашего региона.
Вячеслав Гладков
Отметим, что Николай Рыжков с 2003 по 2023 год представлял регион в Совете Федерации. В феврале 2024 года он ушёл из жизни.
Напомним, что о создании комплекса стало известно во время открытия выставочного павильона Белгородской области на Международной выставке-форуме «Россия» в ноябре прошлого года. Инициативу по созданию масштабного музейного мемориала тогда поддержала министр культуры РФ Ольга Любимова.