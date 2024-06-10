В Белгородской области завершили установку систем оповещения

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Установку систем оповещения завершили в Белгородской области. Всего установлено 1,5 тысячи устройств.
На покупку систем оповещения деньги региону выделяли в том числе по решению президента Владимира Путина. Белгородской области на эти цели направили 250 млн рублей. На эти деньги удалось приобрести 456 устройств.
Белгородцы тем временем по-разному реагируют на работу систем оповещения. Одни горожане жалуются, что в некоторых районах сирену слышно плохо. Другие же отмечают, что иногда такие устройства буквально оглушают.
Если монтаж систем оповещения в регионе завершили, то установку модульных укрытий продолжают. За минувшую неделю в Белгородской области появилось 30 новых конструкций, в том числе в неприграничном Губкинском горокруге.