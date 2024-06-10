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Published Сегодня, 06:35

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В Белгородской области завершили установку систем оповещения

В Белгородской области завершили установку систем оповещения

10 июня 2024, 06:35
Фото: Изображение Midjourney
В регионе насчитывается 1,5 тысячи таких устройств. Деньги на их покупку выделяли в том числе по решению президента — речь идёт о сумме в 250 млн рублей, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Установку систем оповещения завершили в Белгородской области. Всего установлено 1,5 тысячи устройств.

На покупку систем оповещения деньги региону выделяли в том числе по решению президента Владимира Путина. Белгородской области на эти цели направили 250 млн рублей. На эти деньги удалось приобрести 456 устройств.

Белгородцы тем временем по-разному реагируют на работу систем оповещения. Одни горожане жалуются, что в некоторых районах сирену слышно плохо. Другие же отмечают, что иногда такие устройства буквально оглушают.

Если монтаж систем оповещения в регионе завершили, то установку модульных укрытий продолжают. За минувшую неделю в Белгородской области появилось 30 новых конструкций, в том числе в неприграничном Губкинском горокруге.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Системы оповещения
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