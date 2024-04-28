Ещё 465 устройств системы оповещения установят в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Подробнее о подготовке новых систем оповещения рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Так, 180 оконечных устройств установили ранее в этом году по Белгородской области — на выделенные из резервного фонда 100 млн рублей.
«Благодаря решению президента выделили 250 млн рублей, и уже из этих денег 149 установлено и 465 оконечных устройств находится в работе. Уверен, что в нашей ситуации эта работа крайне необходима», — сообщает глава региона.
Напомним, что 26 апреля в девяти муниципальных образованиях Белгородской области прошли занятия по гражданской обороне. Новые занятия состоятся 27 и 28 апреля — на этот раз их проведут в шести районах. Проверяли в том числе системы оповещения.