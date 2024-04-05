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Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность

Недоброе утро: после относительного затишья в Белгороде вновь завыла сирена

5 апреля 2024, 07:56
Фото: 1MI

В Белгороде, Белгородском районе и Шебекино объявили ракетную опасность

В столице региона работала сирена. Взрывов при этом не было.

После относительного затишья в Белгороде вновь работала сирена, причём не учебная. В городе объявили ракетную опасность. Произошло это в районе 10:45. Сигнал о тревоге также получили жители Белгородского района.

Примечательно, что спустя минуту ракетную опасность объявили в Шебекинском горокруге.

Добавим, что взрывов в Белгороде не было.

Отбой ракетной опасности в столице региона, Белгородском районе и Шебекинском горокруге объявили примерно в 10:55.

Напомним, что около полуночи на всей территории Белгородской области объявили угрозу атаки беспилотников. По информации Минобороны РФ, над регионом сбили дрон. Предупреждения об угрозе атаки БПЛА решили ввести недавно.

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#Город#Белгородская область#Белгородский район#Новости Белгорода#Инна Рогова#Белгород#Сирена#Шебекинский горокруг#СВО#Ракетная опасность
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