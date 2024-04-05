Недоброе утро: после относительного затишья в Белгороде вновь завыла сирена

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
После относительного затишья в Белгороде вновь работала сирена, причём не учебная. В городе объявили ракетную опасность. Произошло это в районе 10:45. Сигнал о тревоге также получили жители Белгородского района.
Примечательно, что спустя минуту ракетную опасность объявили в Шебекинском горокруге.
Добавим, что взрывов в Белгороде не было.
Отбой ракетной опасности в столице региона, Белгородском районе и Шебекинском горокруге объявили примерно в 10:55.
Напомним, что около полуночи на всей территории Белгородской области объявили угрозу атаки беспилотников. По информации Минобороны РФ, над регионом сбили дрон. Предупреждения об угрозе атаки БПЛА решили ввести недавно.