На двух улицах в Белгороде установят дополнительные устройства системы оповещения

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
По информации городских властей, дополнительные устройства системы оповещения установят в Белгороде на улице Почтовая и 2-м Карьерном переулке.
В мэрии добавили, что для усиления системы оповещения дополнительная сирена появились на здании Детской школы искусств № 1 на улице Первомайской. Пуско-наладочные работы уже провели. Устройство работает.
Напомним, не так давно произошла аварийная ситуация на сети оператора связи. Из-за этого вышли из строя установленные на ЛЭП системы оповещения. Это коснулось частного сектора Белгорода, Белгородского района и Яковлевского округа.