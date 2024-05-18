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Published Сегодня, 13:51

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На двух улицах в Белгороде установят дополнительные устройства системы оповещения

На двух улицах в Белгороде установят дополнительные устройства системы оповещения

18 мая 2024, 13:51
Фото: Соцсети мэрии Белгорода
Дополнительные устройства оповещения появятся на Крейде. Об этом сообщил мэр областного центра Валентин Демидов.

По информации городских властей, дополнительные устройства системы оповещения установят в Белгороде на улице Почтовая и 2-м Карьерном переулке.

В мэрии добавили, что для усиления системы оповещения дополнительная сирена появились на здании Детской школы искусств № 1 на улице Первомайской. Пуско-наладочные работы уже провели. Устройство работает.

Напомним, не так давно произошла аварийная ситуация на сети оператора связи. Из-за этого вышли из строя установленные на ЛЭП системы оповещения. Это коснулось частного сектора Белгорода, Белгородского района и Яковлевского округа.

В Белгороде из-за аварии на сети оператора связи вышли из строя системы оповещения
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#Кристина Семенчук#Новости Белгорода#Оповещение#Белгород#Частный сектор#Устройства#Аварийная ситуация#Улица Первомайская#Улица Почтовая
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