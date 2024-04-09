Остался один день: в Белгороде завершают проверку работы новых систем оповещения

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Завтра, 10 апреля, в Белгороде вновь проверят систему оповещения населения. Проверка состоится по пяти адресам:
Отметим, что новые системы оповещения, которые недавно установили в областном центре, проверяли и ранее. Вчера, 9 апреля, их включали в трёх микрорайонах. Завтра, 10 апреля, адресная проверка устройств состоится в последний раз в этом месяце.
Во втором квартале в Белгороде планируется установить 95 новых систем звукового оповещения.