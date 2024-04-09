Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:12

Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

Сирена

Остался один день: в Белгороде завершают проверку работы новых систем оповещения

9 апреля 2024, 15:12
Фото: Изображение Midjourney
Сирена

В Белгороде проверят новые системы оповещения

В Белгороде установили новые системы оповещения, работу которых завтра, 10 апреля, проверят. Адресную проверку проведут в последний раз в этом месяце. Подробности сообщили в городской администрации.

Завтра, 10 апреля, в Белгороде вновь проверят систему оповещения населения. Проверка состоится по пяти адресам:

  • в 11:00 на улице Спортивной, 6;
  • в 11:10 на улице 60 лет Октября, 9а;
  • в 11:25 у гимназии № 22;
  • в 11:40 у школы № 50;
  • в 12:20 на улице Шумилова, 6.

Отметим, что новые системы оповещения, которые недавно установили в областном центре, проверяли и ранее. Вчера, 9 апреля, их включали в трёх микрорайонах. Завтра, 10 апреля, адресная проверка устройств состоится в последний раз в этом месяце.

Во втором квартале в Белгороде планируется установить 95 новых систем звукового оповещения.

В одном из районов Белгорода завтра может быть очень громко. В чём дело?
Узнать подробнее
Читайте также:
Сирена завыла в Белгороде в третий раз за день, объявлена ракетная опасностьНедоброе утро: после относительного затишья в Белгороде вновь завыла сиренаУ психбольницы и двух школ в Белгороде завтра завоет сирена
#Город#Белгородская область#Проверка#Новости Белгорода#Система оповещения#Белгород#Сирена#Александра Склярова
Подпишитесь
Белгородский волонтёр покончил жизнь самоубийством в СИЗО
Сегодня, 13:13
«Не кричит, голос такой». О чём Сергиенко эмоционально общался со свидетелем по делу?
Сегодня, 15:28
«Родители зовут в Таволжанку, потому что там безопаснее»: шебекинцы — о Белгороде
Сегодня, 12:54
Горячие батареи — всё: в Белгороде отключат отопление 10 апреля
Сегодня, 14:11
Иначе будем жить как на скотном дворе. О чём говорил Савченко на презентации книги?
Сегодня, 06:53
Дрон-камикадзе атаковал белгородское село, повреждён инфраструктурный объект
Сегодня, 14:32
"