Молодёжное сообщество ВЫЗОВ проведёт первый съезд участников в Санкт-Петербурге

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Published Сегодня, 12:00
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Важным событием станет Съезд сообщества ВЫЗОВ, который пройдёт уже 11 июня в гостинице «Прибалтийская». В рамках деловой программы порядка 300 участников из 30 регионов страны обсудят актуальные вопросы с первым заместителем компании «Иннопрактика» Натальей Поповой, генеральным директором продюсерского центра «Инсайт Люди» Алиной Зиннатуллиной и с первым вице-президентом «Газпромбанка» Андреем Серовым.
В этот же день запланирован концерт с участием известных музыкантов.
На следующий день, 12 июня, в Санкт-Петербурге пройдёт празднование Дня России. Участников ждут культурная и спортивная программы, а также встречи с учёными, популярными артистами, бизнесменами, спортсменами. На главной сцене выступят такие артисты, как Олег Газманов, Полина Гагарина, Niletto и многие другие.
Отметим, что Молодёжное сообщество ВЫЗОВ, которое включает в себя более четырёх тысяч молодых учёных, работает над популяризацией достижений российской науки и агропромышленного комплекса через национальные социальные сети. Участники получают возможность развивать свои навыки в области медиапроизводства, ораторского искусства, сценарного дела и актёрского мастерства, а также используют профессиональное оборудование для создания уникального контента.
Бел.Ру примет участие в форуме. Об интересном расскажем по его окончании.