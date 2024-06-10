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Молодёжное сообщество ВЫЗОВ проведёт первый съезд участников в Санкт-Петербурге

Молодёжное сообщество ВЫЗОВ проведёт первый съезд участников в Санкт-Петербурге

10 июня 2024, 12:00
Фото: 1MI
В преддверии Дня России с 10 по 13 июня в Северной столице Российской Федерации состоится ряд масштабных мероприятий, включая первый Всероссийский съезд участников Молодёжного сообщества ВЫЗОВ. Подробности читайте в материале Бел.Ру.

Важным событием станет Съезд сообщества ВЫЗОВ, который пройдёт уже 11 июня в гостинице «Прибалтийская». В рамках деловой программы порядка 300 участников из 30 регионов страны обсудят актуальные вопросы с первым заместителем компании «Иннопрактика» Натальей Поповой, генеральным директором продюсерского центра «Инсайт Люди» Алиной Зиннатуллиной и с первым вице-президентом «Газпромбанка» Андреем Серовым.

В этот же день запланирован концерт с участием известных музыкантов.

На следующий день, 12 июня, в Санкт-Петербурге пройдёт празднование Дня России. Участников ждут культурная и спортивная программы, а также встречи с учёными, популярными артистами, бизнесменами, спортсменами. На главной сцене выступят такие артисты, как Олег Газманов, Полина Гагарина, Niletto и многие другие.

Фото: «Газпром»

Отметим, что Молодёжное сообщество ВЫЗОВ, которое включает в себя более четырёх тысяч молодых учёных, работает над популяризацией достижений российской науки и агропромышленного комплекса через национальные социальные сети. Участники получают возможность развивать свои навыки в области медиапроизводства, ораторского искусства, сценарного дела и актёрского мастерства, а также используют профессиональное оборудование для создания уникального контента.

Бел.Ру примет участие в форуме. Об интересном расскажем по его окончании.

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#Александра Склярова#Общество#Санкт-петербург#Мероприятие#Анонс#День россии#Праздничные мероприятия#Съезд
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