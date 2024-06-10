Молодёжное сообщество ВЫЗОВ проведёт первый съезд участников в Санкт-Петербурге

Отметим, что Молодёжное сообщество ВЫЗОВ, которое включает в себя более четырёх тысяч молодых учёных, работает над популяризацией достижений российской науки и агропромышленного комплекса через национальные социальные сети. Участники получают возможность развивать свои навыки в области медиапроизводства, ораторского искусства, сценарного дела и актёрского мастерства, а также используют профессиональное оборудование для создания уникального контента.