Праздничные мероприятия

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2024
Мэрия после упрёков белгородцев рассказала о мероприятиях к празднику 11 сентября
10 сентября, 14:51
Людям даже не напомнят? Будет ли в Белгороде праздник 11 сентября
10 сентября, 12:14
Будет ли праздничный салют в честь Дня города в Белгороде?
16 июля, 07:41
Молодёжное сообщество ВЫЗОВ проведёт первый съезд участников в Санкт-Петербурге
10 июня, 12:00
Премьера «Онегина» и оркестр — для дам: топ-5 мероприятий на праздничные выходные
7 марта, 12:46
2023
Маски и фильтры: пустят ли родителей на новогодние утренники в детсады и школы
12 декабря 2023, 08:18
«Поднять флаг!»: Белгород отмечает день рождения российского триколора
22 августа 2023, 08:40
Четыре дня ограничений ждут автомобилистов из-за празднования Дня города в Белгороде
1 августа 2023, 08:06
2022
Стала известна программа праздника на 5 августа в Белгороде
Завершит её фейерверк в десять часов вечера. А начнётся день с акции «Волна памяти» и открытия музея-диорамы после долгой реконструкции.
3 августа 2022, 15:11

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