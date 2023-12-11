Абонентам «Газпром межрегионгаз Белгород» нужно перезаключить договоры на ТО ВКГО

С 1 сентября 2023 года вступили в силу поправки в Федеральный закон «О газоснабжении в РФ», Жилищный кодекс РФ и Правила пользования газом № 410, согласно которым изменились требования к специализированным организациям, осуществляющим деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО).