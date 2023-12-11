Абонентам «Газпром межрегионгаз Белгород» нужно перезаключить договоры на ТО ВКГО

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
С 1 сентября 2023 года вступили в силу поправки в Федеральный закон «О газоснабжении в РФ», Жилищный кодекс РФ и Правила пользования газом № 410, согласно которым изменились требования к специализированным организациям, осуществляющим деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО).
Теперь одним из основных критериев отнесения организации к категории специализированных будет наличие у нее статуса газораспределительной организации. Главным признаком таких организаций является осуществление транспортировки газа по газораспределительным сетям.
Заключать договор техобслуживания газового оборудования можно только с той компанией, которая транспортирует газ до места соединения сети газораспределения с домовым газопроводом.
Договоры о техническом обслуживании в многоквартирном доме, заключенные до 1 сентября 2023 года, должны быть заключены/перезаключены с газораспределительной организацией по новой утвержденной Минстроем России типовой форме до 1 января 2024 года.
Заключить (перезаключить) договор можно следующими способами:
— оставить заявку в Личном кабинете «Мой ГАЗ»;
— в клиентских центрах АО «Газпром газораспределение Белгород» или ООО «Газпром межрегионгаз Белгород»;
Самый удобный способ — авансовый платеж в размере 1 рубля, указанный в графе «ТО ВДГО/ВКГО» единого платежного документа. Оплата будет означать согласие абонента принять условия заявки (оферты) газораспределительной организации на оказание услуг по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме.
Договоры о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования, заключенные с собственниками индивидуальных жилых домов до 01 сентября 2023 года, действуют до их прекращения или расторжения. Пролонгация таких договоров не предусмотрена.