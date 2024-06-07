Еще 1,4%: скидка от «Трансюжстрой» в последний месяц президентской ипотеки

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Ипотека с господдержкой про покупке квартир в ЖК «Луч» в Белгороде и ЖК «Яковлева роща» в Строителе составит от 6,6% вместо 8%, семейная — от 4,6% вместо 6%, а ИТ-ипотека — от 3,6% вместо 5%.
«Текущие ставки по ипотеке скоро изменятся. Июнь — последний месяц, когда приобрести квартиру с нашим сопровождением можно не только по текущим ставкам, но еще и с дополнительной скидкой. Надеемся, что это поможет покупателям принять решение и как можно скорее обрести новый дом», — говорят в «Трансюжстрой».
Подробности в офисе продаж и по телефону: +7 (958) 405-09-36.
Застройщик ООО «Специализированный застройщик „Трансюжстрой“», ООО «СЗ „М2 Девелопмент“». Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк России» (Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015). Проектная декларация размещена на сайте НАШ.ДОМ.РФ.
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