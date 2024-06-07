Еще 1,4%: скидка от «Трансюжстрой» в последний месяц президентской ипотеки

«Текущие ставки по ипотеке скоро изменятся. Июнь — последний месяц, когда приобрести квартиру с нашим сопровождением можно не только по текущим ставкам, но еще и с дополнительной скидкой. Надеемся, что это поможет покупателям принять решение и как можно скорее обрести новый дом», — говорят в «Трансюжстрой».