Еще 1,4%: скидка от «Трансюжстрой» в последний месяц президентской ипотеки

Дополнительную скидку 1,4% на ипотеку по льготным программам объявила компания «Трансюжстрой» в июне — последнем месяце действия президентской ипотеки.