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Воспитателей в Белгороде заставили выйти на уборку последствий обстрелов?
2 сентября, 08:46
Еще 1,4%: скидка от «Трансюжстрой» в последний месяц президентской ипотеки
Дополнительную скидку 1,4% на ипотеку по льготным программам объявила компания «Трансюжстрой» в июне — последнем месяце действия президентской ипотеки.
7 июня, 07:35
Полковник запаса рассказал о новом оружии, которым ВСУ атаковали Белгородскую область
29 мая, 14:09
2022
Гладков сообщил подробности о взрывах на электроподстанции в Белгороде
На улицах Харьковской горы пропало электричество, перейти на резервные источники планируют в течение четырёх часов, сообщил Вячеслав Гладков.
14 октября 2022, 17:08
В Белгороде не будут отменять автобус до Луча
29 июня 2022, 06:36

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