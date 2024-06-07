Четверо белгородцев за день пострадали от атак ВСУ, трое остаются в больницах

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:02
За сутки ВСУ атаковали Белгород и семь приграничных районов. Пострадали четыре человека, выявлены разрушения.
Двое ранены при падении и взрыве дрона-камикадзе в Грайворонском горокруге. Пострадали мирная жительница и чиновник местной администрации. Оба остаются в больнице, их состояние оценивают как удовлетворительное.
Ещё два человека пострадали при атаках на Краснояружский район. После удара FPV-дрона на окраине Репяховки травмирована местная жительница. От госпитализации она отказалась, проходит лечение амбулаторно. Кроме того, при обстреле Прилесья пострадала девушка. Её состояние оценивают как средней степени тяжести, пациентку перевели в горбольницу № 2 Белгорода.
В Белгородском районе за сутки разрушения после атак ВСУ есть в 17 частных домах, двух квартирах, четырёх надворных постройках. Повреждено 11 авто.
Два частных дома и один соцобъект повреждены при обстрелах Борисовского района, пять частных домов, квартира и здание окружной администрации — в Грайворонском горокруге. Кроме того, в последнем из указанных муниципалитетов повреждено шесть авто.
После обстрелов и атак дронов-камикадзе разрушения есть в четырёх частных домах и коммерческом объекте в Шебекинском горокруге. Повреждено два авто. Ещё два дома и одна машина пострадали в Краснояружском районе. Кроме того, разрушения есть на территории сельхозпредприятия.
Под обстрел накануне попал Валуйский горокруг, атаке БПЛА подвергся Волоконовский район. Разрушений нет. Также один беспилотник сбили в Белгороде — обошлось без последствий.