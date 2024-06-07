Четверо белгородцев за день пострадали от атак ВСУ, трое остаются в больницах

После обстрелов и атак дронов-камикадзе разрушения есть в четырёх частных домах и коммерческом объекте в Шебекинском горокруге. Повреждено два авто. Ещё два дома и одна машина пострадали в Краснояружском районе. Кроме того, разрушения есть на территории сельхозпредприятия.