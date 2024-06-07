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ВСУ атаковали Белгород и семь районов за сутки дронами и боеприпасами

Четверо белгородцев за день пострадали от атак ВСУ, трое остаются в больницах

7 июня 2024, 08:01
Фото: 1MI

ВСУ атаковали Белгород и семь районов за сутки дронами и боеприпасами

Пострадали мирные жители в Грайворонском горокруге и Краснояружском районе. Разрушения есть в частных домах, квартирах, на соцобъекте, повреждены авто. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

За сутки ВСУ атаковали Белгород и семь приграничных районов. Пострадали четыре человека, выявлены разрушения.

Двое ранены при падении и взрыве дрона-камикадзе в Грайворонском горокруге. Пострадали мирная жительница и чиновник местной администрации. Оба остаются в больнице, их состояние оценивают как удовлетворительное.

Ещё два человека пострадали при атаках на Краснояружский район. После удара FPV-дрона на окраине Репяховки травмирована местная жительница. От госпитализации она отказалась, проходит лечение амбулаторно. Кроме того, при обстреле Прилесья пострадала девушка. Её состояние оценивают как средней степени тяжести, пациентку перевели в горбольницу № 2 Белгорода.

В Белгородском районе за сутки разрушения после атак ВСУ есть в 17 частных домах, двух квартирах, четырёх надворных постройках. Повреждено 11 авто.

Два частных дома и один соцобъект повреждены при обстрелах Борисовского района, пять частных домов, квартира и здание окружной администрации — в Грайворонском горокруге. Кроме того, в последнем из указанных муниципалитетов повреждено шесть авто.

После обстрелов и атак дронов-камикадзе разрушения есть в четырёх частных домах и коммерческом объекте в Шебекинском горокруге. Повреждено два авто. Ещё два дома и одна машина пострадали в Краснояружском районе. Кроме того, разрушения есть на территории сельхозпредприятия.

Под обстрел накануне попал Валуйский горокруг, атаке БПЛА подвергся Волоконовский район. Разрушений нет. Также один беспилотник сбили в Белгороде — обошлось без последствий.

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