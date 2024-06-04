В белгородском приграничье БПЛА ВСУ атаковали машину с водителем

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
По данным губернатора, БПЛА ВСУ угодил в движущийся по дороге автомобиль. Инцидент произошёл в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа.
Водитель не пострадал. Но машина загорелась. С огнём водитель сумел справиться собственными силами. У транспортного средства повреждён кузов и выбиты стёкла.
Напомним, ранее стало известно, что 14 населённых пунктов временно остались без света из-за атаки FPV-дронов на посёлок Октябрьский. Повреждения также есть на линиях водоснабжения. К устранению последствий приступят после согласования с Минобороны РФ.
Кроме того, вспыхнула сухая трава, но очаг возгорания ликвидировали.