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Published Сегодня, 15:43

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

В белгородском приграничье БПЛА ВСУ атаковали машину с водителем

В белгородском приграничье БПЛА ВСУ атаковали машину с водителем

4 июня 2024, 15:43
Фото: 1MI
Автомобиль загорелся. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

По данным губернатора, БПЛА ВСУ угодил в движущийся по дороге автомобиль. Инцидент произошёл в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа.

Водитель не пострадал. Но машина загорелась. С огнём водитель сумел справиться собственными силами. У транспортного средства повреждён кузов и выбиты стёкла.

Напомним, ранее стало известно, что 14 населённых пунктов временно остались без света из-за атаки FPV-дронов на посёлок Октябрьский. Повреждения также есть на линиях водоснабжения. К устранению последствий приступят после согласования с Минобороны РФ.

Кроме того, вспыхнула сухая трава, но очаг возгорания ликвидировали.

14 населённых пунктов под Белгородом временно остались без света из-за атаки дронов
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#Кристина Семенчук#Водитель#Автомобиль#Огонь#Происшествие#Октябрьский#Белгород#Вячеслав Гладков#Населённые пункты#Миноборона РФ#Шебекинский округ
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