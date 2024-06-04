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Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

Мариана Немченко

14-летняя белгородка попытается удивить Агзамова на ТВ тортом со смородиной и манго

4 июня 2024, 08:17
Фото: кадр из шоу на телеканале «Пятница!»
Мариана Немченко

Юная белгородка пришла на кастинг шоу «Кондитер. Дети»

Мариана Немченко представит свой десерт Ренату Агзамову. Попадёт ли белгородка в финал, можно будет узнать сегодня, 4 июня. Выпуск покажут в 19:00, сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница!».
Сюжет
Дети

14-летняя белгородка Мариана Немченко стала участницей шоу нового сезона кулинарного шоу «Кондитер. Дети», который показывают по телеканалу «Пятница!».

На суд жюри девушка представит бисквитный торт с шоколадом, чёрной смородиной и начинкой чизкейк «манго-маракуйя».

Узнать, попадёт ли Мариана в финал шоу, можно будет сегодня, 4 июня, в 19:00. Отмечается, что победитель сразится за главный приз — это 1 млн рублей и титул лучшего кондитера.

В апреле стало известно, что ещё одна белгородка стала лучшей на «Битве шефов». 30-летняя Анастасия Миронова оказалась в команде шеф-повара Константина Ивлева. Она успешно преодолела два отборочных тура и в итоге стала победителем финального этапа. Для отборочного тура белгородка приготовила баклажаны «Пармиджано».

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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Шоу#Дети#Новости Белгорода#Белгород#Тв#Кондитер#Ренат Агзамов
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