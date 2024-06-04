14-летняя белгородка попытается удивить Агзамова на ТВ тортом со смородиной и манго

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
14-летняя белгородка Мариана Немченко стала участницей шоу нового сезона кулинарного шоу «Кондитер. Дети», который показывают по телеканалу «Пятница!».
На суд жюри девушка представит бисквитный торт с шоколадом, чёрной смородиной и начинкой чизкейк «манго-маракуйя».
Узнать, попадёт ли Мариана в финал шоу, можно будет сегодня, 4 июня, в 19:00. Отмечается, что победитель сразится за главный приз — это 1 млн рублей и титул лучшего кондитера.
В апреле стало известно, что ещё одна белгородка стала лучшей на «Битве шефов». 30-летняя Анастасия Миронова оказалась в команде шеф-повара Константина Ивлева. Она успешно преодолела два отборочных тура и в итоге стала победителем финального этапа. Для отборочного тура белгородка приготовила баклажаны «Пармиджано».