В многоэтажку Белгорода врезался беспилотник. Что известно на данный момент?

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Сообщается, что в дом по улице Губкина в Белгороде врезался украинский беспилотник. Соответствующие фотографии в социальных сетях публикуют местные Telegram-каналы. Также в Сети появилось видео с места происшествия. Судя по кадрам, минимум в трёх квартирах выбило окна, пострадал балкон.
Официальной информации о произошедшем пока нет. Пострадал ли кто-нибудь из мирных жителей тоже неизвестно.
Ещё одни последствия атаки беспилотника очевидцы обнаружили в Белгородском районе: там пострадала пешеходная дорожка.