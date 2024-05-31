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Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Пострадавший от удара беспилотника МКД

В многоэтажку Белгорода врезался беспилотник. Что известно на данный момент?

31 мая 2024, 12:54
Фото: Telegram-канал «БелПлюс»
Пострадавший от удара беспилотника МКД

Украинский беспилотник врезался в балкон белгородцев

Беспилотник влетел в многоквартирный дом по улице Губкина. Судя по опубликованным в интернете кадрам, пострадали окна и балкон. О пострадавших информации пока нет.

Сообщается, что в дом по улице Губкина в Белгороде врезался украинский беспилотник. Соответствующие фотографии в социальных сетях публикуют местные Telegram-каналы. Также в Сети появилось видео с места происшествия. Судя по кадрам, минимум в трёх квартирах выбило окна, пострадал балкон.

Официальной информации о произошедшем пока нет. Пострадал ли кто-нибудь из мирных жителей тоже неизвестно.

Ещё одни последствия атаки беспилотника очевидцы обнаружили в Белгородском районе: там пострадала пешеходная дорожка.

Видео: Telegram-канал «Бел
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