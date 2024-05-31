В многоэтажку Белгорода врезался беспилотник. Что известно на данный момент?

Сообщается, что в дом по улице Губкина в Белгороде врезался украинский беспилотник. Соответствующие фотографии в социальных сетях публикуют местные Telegram-каналы. Также в Сети появилось видео с места происшествия. Судя по кадрам, минимум в трёх квартирах выбило окна, пострадал балкон.