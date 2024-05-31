ВСУ атаковали белгородцев, пытавшихся спасти семью из приграничья

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область. Правительство региона отправило машину в село Красный Хутор, где действует режим ЧС, чтобы вывезти одну семью в безопасное место. По пути у посёлка Октябрьский авто атаковали дроны-камикадзе.
В результате атаки пострадали три человека: мужчину с проникающим осколочным ранением брюшной полости и мужчину с осколочными ранениями конечностей доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Ещё один житель был контужен: лечение он продолжит из дома.
Это не единственные жертвы ВСУ за 30 мая: пострадали ещё 15 человек, один мужчина скончался.