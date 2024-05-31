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ВСУ атаковали белгородцев, пытавшихся спасти семью из приграничья

ВСУ атаковали белгородцев, пытавшихся спасти семью из приграничья

31 мая 2024, 12:29
Фото: 1MI
Три человека пострадали в белгородском селе, когда хотели спасти семью из населённого пункта, где действует режим ЧС. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсетях.

ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область. Правительство региона отправило машину в село Красный Хутор, где действует режим ЧС, чтобы вывезти одну семью в безопасное место. По пути у посёлка Октябрьский авто атаковали дроны-камикадзе.

В результате атаки пострадали три человека: мужчину с проникающим осколочным ранением брюшной полости и мужчину с осколочными ранениями конечностей доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Ещё один житель был контужен: лечение он продолжит из дома.

Это не единственные жертвы ВСУ за 30 мая: пострадали ещё 15 человек, один мужчина скончался.

Сгорело авто, разрушилось крыльцо. Что известно о новой атаке на белгородское село?
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