Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

На Харгоре в Белгороде мужчина выпал из окна

На Харгоре в Белгороде мужчина выпал из окна

30 мая 2024, 10:25
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
В Сети сообщают, что белгородец скончался. На месте находятся оперативные службы, пишут местные Telegram-каналы.

В Белгороде из окна многоквартирного дома выпал человек. Произошло это на Бульваре Юности. В Сети сообщают, что мужчина скончался от полученных травм.

На месте работают оперативные службы.

Напомним, что в феврале на остановке «5 Августа» в Белгороде обнаружили труп. Перед этим труп 32-летнего мужчины нашли в центре города. По предварительным данным, белгородец упал с высоты. По данному факту была организована процессуальная проверка.

До этого труп 41-летнего местного жителя нашли во дворе дома на проспекте Ватутина. Тело лежало на проезжей части во дворе.

Из села под Белгородом четыре дня не могли вывезти труп из-за обстрелов
Узнать подробнее
Читайте также:
Из села под Белгородом четыре дня не могли вывезти труп из-за обстреловНа остановке в Белгороде обнаружили трупБелгородец избил знакомую и держал её на своей даче, пока та не скончалась
#Алина Харина#Происшествия#Труп#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
«Жутко выходить»: белгородцы жалуются на «забытые» у их домов последствия обстрелов
Сегодня, 10:04
Путин наградил орденом Пирогова коллектив станции скорой помощи Белгородской области
Сегодня, 09:03
Что сейчас происходит со сгоревшим из-за обстрела домом в пригороде Белгорода?
Вчера, 13:36
ВСУ атаковали дронами почту и храм в белгородском приграничье
Сегодня, 08:29
Пиццерии сети «Потапыч» продолжают закрываться в Белгороде?
Сегодня, 07:18
Полковник запаса рассказал о новом оружии, которым ВСУ атаковали Белгородскую область
Вчера, 14:09
"