На Харгоре в Белгороде мужчина выпал из окна

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
В Белгороде из окна многоквартирного дома выпал человек. Произошло это на Бульваре Юности. В Сети сообщают, что мужчина скончался от полученных травм.
На месте работают оперативные службы.
Напомним, что в феврале на остановке «5 Августа» в Белгороде обнаружили труп. Перед этим труп 32-летнего мужчины нашли в центре города. По предварительным данным, белгородец упал с высоты. По данному факту была организована процессуальная проверка.
До этого труп 41-летнего местного жителя нашли во дворе дома на проспекте Ватутина. Тело лежало на проезжей части во дворе.