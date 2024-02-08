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Published Сегодня, 16:47

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В Белгороде обнаружили труп

В центре Белгорода обнаружили труп 32-летнего мужчины

8 февраля 2024, 16:47
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
В Белгороде обнаружили труп
Бел.Ру сообщили в следкоме, что организована процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сегодня днём, 8 февраля, на улице Попова заметили труп. Предположительно, человек мог упасть с высоты. На месте работал следователь.

Позже Бел.Ру стало известно, что это был 32-летний мужчина. Он проживал в квартире на пятом этаже. По данному инциденту организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее труп обнаружили во дворе дома на проспекте Ватутина. Оказалось, что это был 41-летний белгородец. Тело мужчины лежало на проезжей части двора МКД.

11 декабря труп заметили на проспекте Богдана Хмельницкого. Тело человека лежало рядом с аптекой. Белгородцы сообщали о произошедшем в полицию.

Труп обнаружили в центре Белгорода
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#Общество#Труп#Новости Белгорода#Следователи#Белгород#Алина Харина
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