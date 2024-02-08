В центре Белгорода обнаружили труп 32-летнего мужчины

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Сегодня днём, 8 февраля, на улице Попова заметили труп. Предположительно, человек мог упасть с высоты. На месте работал следователь.
Позже Бел.Ру стало известно, что это был 32-летний мужчина. Он проживал в квартире на пятом этаже. По данному инциденту организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее труп обнаружили во дворе дома на проспекте Ватутина. Оказалось, что это был 41-летний белгородец. Тело мужчины лежало на проезжей части двора МКД.
11 декабря труп заметили на проспекте Богдана Хмельницкого. Тело человека лежало рядом с аптекой. Белгородцы сообщали о произошедшем в полицию.