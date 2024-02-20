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Избиение

Белгородец избил знакомую и держал её на своей даче, пока та не скончалась

20 февраля 2024, 11:06
Фото: 1MI
Избиение

Уголовное дело о трупе в СНТ под Белгородом передадут в суд

Происшествие случилось летом 2023 года в Белгородском районе. Женщина пришла в гости к своему знакомому, но больше оттуда не вернулась. Подробности сообщили в региональном следкоме.

11 августа 2023 года 42-летняя женщина пришла в гости к своему знакомому в СНТ «Зелёная роща» Белгородского района. Там между женщиной и 62-летним мужчиной произошёл конфликт на фоне личных отношений. Белгородец во время ссоры несколько раз ударил гостью, в том числе по голове и груди.

Несколько дней после произошедшего женщина находилась в доме и не обращалась за медицинской помощью. Позже она скончалась от полученных травм. Её тело обнаружили только 15 августа.

В отношении белгородца возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). На время расследования мужчину заключили под стражу.

В настоящий момент материалы дела собираются направить в суд для рассмотрения по существу.

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