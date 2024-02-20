Белгородец избил знакомую и держал её на своей даче, пока та не скончалась

11 августа 2023 года 42-летняя женщина пришла в гости к своему знакомому в СНТ «Зелёная роща» Белгородского района. Там между женщиной и 62-летним мужчиной произошёл конфликт на фоне личных отношений. Белгородец во время ссоры несколько раз ударил гостью, в том числе по голове и груди.