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Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Труп на остановке в Белгороде

На остановке в Белгороде обнаружили труп

27 февраля 2024, 06:44
Фото: Telegram-канал «Белгород №1. Люди»
Труп на остановке в Белгороде
Тело заметили на остановке «5 Августа» на Харгоре. Фото публикуют в Telegram-канале «Белгород № 1. Люди».

На Харгоре в Белгороде обнаружили труп. Тело нашли на остановке «5 Августа». Личность и причины смерти неизвестны. На месте находятся полицейские и скорая помощь.

Напомним, что в начале февраля труп 32-летнего мужчины нашли в центре Белгорода. Предположительно, человек мог упасть с высоты. По данному происшествию организовали процессуальную проверку.

Ранее труп 41-летнего белгородца также обнаружили во дворе дома на проспекте Ватутина. Тело мужчины лежало на проезжей части двора МКД.

11 декабря труп заметили на проспекте Богдана Хмельницкого.

В центре Белгорода обнаружили труп 32-летнего мужчины
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#Происшествия#Труп#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
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