На остановке в Белгороде обнаружили труп

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:48
На Харгоре в Белгороде обнаружили труп. Тело нашли на остановке «5 Августа». Личность и причины смерти неизвестны. На месте находятся полицейские и скорая помощь.
Напомним, что в начале февраля труп 32-летнего мужчины нашли в центре Белгорода. Предположительно, человек мог упасть с высоты. По данному происшествию организовали процессуальную проверку.
Ранее труп 41-летнего белгородца также обнаружили во дворе дома на проспекте Ватутина. Тело мужчины лежало на проезжей части двора МКД.
11 декабря труп заметили на проспекте Богдана Хмельницкого.