Мужчина получил ранения при обстреле белгородского сельхозпредприятия

Также сегодня, 29 мая, ВСУ нанесли удар из реактивной системы залпового огня по селу Муром Шебекинского городского округа. Жертв среди местного населения нет, но есть повреждения оконных стёкол в жилых домах и хозяйственных постройках. Также пострадала линия газоснабжения. На месте продолжают работать оперативные и аварийные службы, проводится осмотр территории.