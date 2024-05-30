Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:46

Published Сегодня, 14:46

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

Мужчина получил ранения при обстреле белгородского сельхозпредприятия

Мужчина получил ранения при обстреле белгородского сельхозпредприятия

30 мая 2024, 14:46
Фото: Изображение Midjourney
ВСУ атаковали территорию, которая прилегает к сельскохозяйственному предприятию в селе Белянка Шебекинского городского округа. Один местный житель получил осколочные ранения, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ совершили беспилотный авиационный удар по территории, которая прилегает к сельскохозяйственному предприятию.

Это случилось в селе Белянка Шебекинского городского округа. Один местный житель получил осколочные ранения шеи и уха, ему оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался. Также в ходе атаки полностью сгорел экскаватор, который находился на территории.

Также сегодня, 29 мая, ВСУ нанесли удар из реактивной системы залпового огня по селу Муром Шебекинского городского округа. Жертв среди местного населения нет, но есть повреждения оконных стёкол в жилых домах и хозяйственных постройках. Также пострадала линия газоснабжения. На месте продолжают работать оперативные и аварийные службы, проводится осмотр территории.

В селе под Белгородом пострадал мужчина из-за атаки дронов ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
Более 80 раз за сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область Село под Белгородом находится под обстрелом и атакой дронов ВСУ
#Маргарита Водолажская#Город#Общество#Белгородская область#Пострадавшие#Белгород#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ
Подпишитесь
Перекладывание стопок бумаг продолжается: заседание по делу Сергиенко 30 мая
Сегодня, 15:19
«Жутко выходить»: белгородцы жалуются на «забытые» у их домов последствия обстрелов
Сегодня, 10:04
Путин наградил губернатора Белгородской области Гладкова орденом Мужества
Сегодня, 14:48
В Белгородэнерго наградили победителей 1-го этапа Всероссийской олимпиады «Россети»
Сегодня, 13:50
«Это даже не мой голос»: в Сети появился фейк с директором школы из Белгорода
Сегодня, 11:46
«Русагро» заблокировало решение «Агро-Белогорья» о выделении помощи региону
Сегодня, 14:37
"