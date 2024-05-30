Мужчина получил ранения при обстреле белгородского сельхозпредприятия

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
ВСУ совершили беспилотный авиационный удар по территории, которая прилегает к сельскохозяйственному предприятию.
Это случилось в селе Белянка Шебекинского городского округа. Один местный житель получил осколочные ранения шеи и уха, ему оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался. Также в ходе атаки полностью сгорел экскаватор, который находился на территории.
Также сегодня, 29 мая, ВСУ нанесли удар из реактивной системы залпового огня по селу Муром Шебекинского городского округа. Жертв среди местного населения нет, но есть повреждения оконных стёкол в жилых домах и хозяйственных постройках. Также пострадала линия газоснабжения. На месте продолжают работать оперативные и аварийные службы, проводится осмотр территории.