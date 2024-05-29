Новая точка в творчестве и жизни: белгородская художница — о работе при обстрелах

Февраль 2022 года и его последствия в Белгородской области сильно повлияли на всех жителей региона. Журналистка Бел.Ру поговорила с художницей из Белгорода, членом Белгородского регионального отделения «Союза художников России» Маргаритой Скорбач. В её работах красочный город стал заменяться мрачным: тёмные пейзажи, отсутствие ярких красок. Как поменялись работы автора со временем, что появилось нового и как оперативная обстановка повлияла на картины.