Новая точка в творчестве и жизни: белгородская художница — о работе при обстрелах

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Февраль 2022 года и его последствия в Белгородской области сильно повлияли на всех жителей региона. Журналистка Бел.Ру поговорила с художницей из Белгорода, членом Белгородского регионального отделения «Союза художников России» Маргаритой Скорбач. В её работах красочный город стал заменяться мрачным: тёмные пейзажи, отсутствие ярких красок. Как поменялись работы автора со временем, что появилось нового и как оперативная обстановка повлияла на картины.
Она рассказывает о том, что много лет воплощала сюжеты из Белгорода и области: «город провинциальный, цветущий, дождливый». Но со временем, как говорит Маргарита, оставаться безучастным стало невозможно.
Тема военных действий появилась в работах не сразу. После обстрелов Белгорода и Белгородского района в октябре 2022 года Маргарита приступила к новому для себя как для автора изображению — города в сегодняшних реалиях.
Художница говорит, что современные военные действия — одна из самых сложных тем для изображения. Но спустя год, в мае 2023 года, её работы «Белгород. На линии огня» начали выставлять в зале «Родина».
«При решении требуется осмысление темы, погружение в событие. Обратиться к материалу. И воплотить в образе, в цвете. Образ должен быть именно художественный, способный донести до зрителя отношения художника к событиям, перенесение на холст личных переживаний, которые, возможно, найдут отклик и у зрителей, не погружая его в тяжелое состояние, как и самого себя», — объясняет работу Маргарита.
Художница рассказывает, что хочет изобразить надежду на мирную жизнь в творчестве. Эта тема недавно появилась в творчестве, рассказывает Маргарита. Но основные в её работах всё ещё город и жители.
«Мы видели 30 декабря 2023. Этот день стал новой точкой отсчёта в творчестве и жизни», — делится причинами перемен автор.
Так появились графические работы «Чёрная Ольха». Беззащитность женщины и ребенка перед силой оружия.
Работа «Нас спасло укрытие» появилась после инцидента 24 марта 2024 года. Как рассказала художница, это произошло в квартале от её дома.
В марте водитель рассказал журналистам, как под обстрел попал автобус, но пассажиры успели спрятаться в укрытии. В автобусе выбило окна, прилёт был недалеко от остановки.
Фраза водителя «нас спасло укрытие» стала и названием картины Маргариты. В этой работе художница сделала город пустым, без жителей.
Ещё одну работу автор посвятила людям, которые работают в городе несмотря ни на что — курьерам, дорожникам.
Художница рассказала, что больше не пишет на улице, не выходит на пленэры, но наблюдает за городом постоянно.
«На основе наблюдений появился мотив на улице Ленина с укрытием. Думаю, этот сюжет не последний. Светлая палитра, воздух. Много света. Отсутствие людей. Жизнь в городе остановлюсь — ракетная опасность. Далее — опять всё оживёт», — объясняет работу Маргарита.
Во время сильных обстрелов женщина спасалась просмотром видео с животными из «Белгородского зоопарка». Так появилось множество зарисовок на эту тему.
«Да, люди пытаются спасаться. Выдержать постоянные обстрелы и прилеты, достаточно сложно эмоционально. Как спасалась? Могу привести
пример. В марте 2024 год смотрела видео с животными в Белгородском зоопарке. Звуки сирены, ночью, так было легче переносить», — отвечает на вопрос о переезде автор.
Одними из героев картин Маргариты Скорбач стали несколько машин системы ПВО, которые защищают город — «Тор», «Панцирь С-1» и ЗРК С-300.
Перспектива в работе условна, рассказывает художница. Для цветовых акцентов были выбраны зеленый цвет — цвет жизни и синий цвет — цвет надежды. Вдали виднеется город — это Белгород, говорит автор.
В ноябре 2024 года работы художницы Маргариты Скорбач будут выставляться в Старооскольском художественном музее. Там пройдёт персональная выставка автора по теме города и области, о жизни региона.
После этого Маргарита планирует отправлять свои работы на выставки в Курск, Липецк, Воронеж.