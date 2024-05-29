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Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

Художница из Белгорода рассказала о своих работах на тему обстрелов города

Новая точка в творчестве и жизни: белгородская художница — о работе при обстрелах

29 мая 2024, 14:17
Фото: Маргарита скорбач

Художница из Белгорода рассказала о своих работах на тему обстрелов города

Журналистка Бел.Ру узнала у художницы из Белгорода Маргариты Скорбач, как обстрелы региона повлияли на творчество, когда случился переломный момент, как она справляется с ситуацией и как работает — подробнее в материале Бел.Ру.

«Оставаться безучастным стало невозможно»

Февраль 2022 года и его последствия в Белгородской области сильно повлияли на всех жителей региона. Журналистка Бел.Ру поговорила с художницей из Белгорода, членом Белгородского регионального отделения «Союза художников России» Маргаритой Скорбач. В её работах красочный город стал заменяться мрачным: тёмные пейзажи, отсутствие ярких красок. Как поменялись работы автора со временем, что появилось нового и как оперативная обстановка повлияла на картины.

Она рассказывает о том, что много лет воплощала сюжеты из Белгорода и области: «город провинциальный, цветущий, дождливый». Но со временем, как говорит Маргарита, оставаться безучастным стало невозможно.

Тема военных действий появилась в работах не сразу. После обстрелов Белгорода и Белгородского района в октябре 2022 года Маргарита приступила к новому для себя как для автора изображению — города в сегодняшних реалиях.

Художница говорит, что современные военные действия — одна из самых сложных тем для изображения. Но спустя год, в мае 2023 года, её работы «Белгород. На линии огня» начали выставлять в зале «Родина».

«Раны города», 2022«Раны города», 2022
«Раны города», 2022
Фото: Маргарита Скорбач

Надежда на мирную жизнь

«При решении требуется осмысление темы, погружение в событие. Обратиться к материалу. И воплотить в образе, в цвете. Образ должен быть именно художественный, способный донести до зрителя отношения художника к событиям, перенесение на холст личных переживаний, которые, возможно, найдут отклик и у зрителей, не погружая его в тяжелое состояние, как и самого себя», — объясняет работу Маргарита.

Художница рассказывает, что хочет изобразить надежду на мирную жизнь в творчестве. Эта тема недавно появилась в творчестве, рассказывает Маргарита. Но основные в её работах всё ещё город и жители.

«Мы видели 30 декабря 2023. Этот день стал новой точкой отсчёта в творчестве и жизни», — делится причинами перемен автор.

Так появились графические работы «Чёрная Ольха». Беззащитность женщины и ребенка перед силой оружия.

«Черная Ольха»«Черная Ольха»
«Черная Ольха»«Черная Ольха»
«Черная Ольха»
Фото: Маргарита Скорбач

«Нас спасло укрытие»

Работа «Нас спасло укрытие» появилась после инцидента 24 марта 2024 года. Как рассказала художница, это произошло в квартале от её дома.

В марте водитель рассказал журналистам, как под обстрел попал автобус, но пассажиры успели спрятаться в укрытии. В автобусе выбило окна, прилёт был недалеко от остановки.

Фраза водителя «нас спасло укрытие» стала и названием картины Маргариты. В этой работе художница сделала город пустым, без жителей.

Ещё одну работу автор посвятила людям, которые работают в городе несмотря ни на что — курьерам, дорожникам.

"Нас спасло укрытие", 2024"Нас спасло укрытие", 2024
«На Преображенской», 2024«На Преображенской», 2024
«Город живёт», 2024«Город живёт», 2024
«Ракетная опасность», 2024«Ракетная опасность», 2024
"Нас спасло укрытие", 2024
Фото: Маргарита Скорбач

«На пленэры больше не выхожу»

Художница рассказала, что больше не пишет на улице, не выходит на пленэры, но наблюдает за городом постоянно.

«На основе наблюдений появился мотив на улице Ленина с укрытием. Думаю, этот сюжет не последний. Светлая палитра, воздух. Много света. Отсутствие людей. Жизнь в городе остановлюсь — ракетная опасность. Далее — опять всё оживёт», — объясняет работу Маргарита.

Во время сильных обстрелов женщина спасалась просмотром видео с животными из «Белгородского зоопарка». Так появилось множество зарисовок на эту тему.

«Да, люди пытаются спасаться. Выдержать постоянные обстрелы и прилеты, достаточно сложно эмоционально. Как спасалась? Могу привести
пример. В марте 2024 год смотрела видео с животными в Белгородском зоопарке. Звуки сирены, ночью, так было легче переносить», — отвечает на вопрос о переезде автор.
Зарисовки животныхЗарисовки животных
Зарисовки животныхЗарисовки животных
Зарисовки животныхЗарисовки животных
Зарисовки животныхЗарисовки животных
Зарисовки животных
Фото: Маргарита Скорбач

Без ПВО и здесь не обошлось

Одними из героев картин Маргариты Скорбач стали несколько машин системы ПВО, которые защищают город — «Тор», «Панцирь С-1» и ЗРК С-300.

Перспектива в работе условна, рассказывает художница. Для цветовых акцентов были выбраны зеленый цвет — цвет жизни и синий цвет — цвет надежды. Вдали виднеется город — это Белгород, говорит автор.

В ноябре 2024 года работы художницы Маргариты Скорбач будут выставляться в Старооскольском художественном музее. Там пройдёт персональная выставка автора по теме города и области, о жизни региона.

После этого Маргарита планирует отправлять свои работы на выставки в Курск, Липецк, Воронеж.

Без названия, 2024Без названия, 2024
Без названия, 2024
Фото: Маргарита Скорбач
Ростовские художники посвятили белгородцам арт-объект
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