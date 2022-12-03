как работает ПВО в Белгородской области

Один из таких комплексов — «Тор», который обнаруживает ракету за 32 километра, а уничтожает — за 16 км. «Тор» чем-то похож на танк, может работать на ходу по целям на 360 градусов. Аналогов этой машины в мире нет. Ракета запускается нажатием одной кнопки. Чувствительная аппаратура определяет даже летящих крупных птиц — например, орлов на расстоянии 14-15 км. В то же время тратить уникальную ракету на квадрокоптер ни к чему.