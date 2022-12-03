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Три главные буквы: журналисты показали, как работает ПВО в Белгородской области

Сегодня, 11:39
Фото: кадр из видео "Мира Белогорья"
как работает ПВО в Белгородской области

Журналисты показали, как работает ПВО в Белгородской области

Сюжет о работе противовоздушной обороны вышел на телеканале «Мир Белогорья». Из него можно узнать, как устроена система ПВО, какая техника в ней используется и что делать, чтобы не сбить вместо дрона крупного орла.

В системе противовоздушной обороны взаимодействуют несколько десятков подразделений. Это не только пусковые установки, сбивающие цель, но и целые ракетные комплексы с командными пунктами и радиоразведкой.

Последняя обнаруживает цели в воздухе, определяет её характеристики. В зависимости от цели и дальности её нахождения выбирается ракетный комплекс, который более эффективно способен справиться с целью.

Один из таких комплексов — «Тор», который обнаруживает ракету за 32 километра, а уничтожает — за 16 км. «Тор» чем-то похож на танк, может работать на ходу по целям на 360 градусов. Аналогов этой машины в мире нет. Ракета запускается нажатием одной кнопки. Чувствительная аппаратура определяет даже летящих крупных птиц — например, орлов на расстоянии 14-15 км. В то же время тратить уникальную ракету на квадрокоптер ни к чему.

Мобильный зенитный ракетный комплекс средней дальности «Бук» уничтожает цели на высоте до 25 км и на дальности до 70 км. Основные цели «Бука» — беспилотники, крылатые и баллистические ракеты, самолёты и вертолёта. Скорость полёта ракеты «Бука» составляет 1500 метров в секунду. Период запуска ракет — три секунды.

Ребята в ПВО работают по графику «четыре через четыре» — речь идёт о часах. Обычно комплексы ПВО действуют парами поочерёдно, чтобы, при необходимости, не останавливаться ни на секунду.

ЗРК С-300 — один из самых надёжных и универсальных противовоздушных щитов. Он поражает баллистические и аэродинамические цели в пределах 100 километров. Наводить ракеты помогает радиолокационная станция. После наводки ракета летит не прямо в цель, а в определённую точку встречи в зависимости от скорости и траектории полёта цели.

Ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1» имеет такую особенность, что на одной боевой машине находятся и ракетный комплекс, и пушечное вооружение. «Панцирь» может уничтожать четыре цели одновременно, вести разведку и стрельбу в движении. Дальность поражения — до 20 км, высота — до 15 км. Скорость ракет — 1000 метров в секунду.

Военнослужащие системы ПВО заверили белгородцев, что делают всё возможное для их безопасности.

как работает ПВО в Белгородской области
Видео: Мир Белогорья
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