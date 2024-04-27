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Published Сегодня, 13:14

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Updated Сегодня, 13:16

Фрагмент из видеоработы Георгия и Анастасии Бегмы

Ростовские художники посвятили белгородцам арт-объект

27 апреля 2024, 13:14
Фото: don24.ru
Фрагмент из видеоработы Георгия и Анастасии Бегмы
Художники Георгий и Анастасия Бегма создали новый арт-объект, посвящённый Белгородской области и другим регионам, которые подвергаются обстрелам со стороны ВСУ, пишет издание «ДОН24». Они сравнили нынешние события с Великой Отечественной войной и с обстановкой на Донбассе с 2014 года.

Георгий и Анастасия Бегма — художники из Ростова-на-Дону — посвятили белгородцам и жителям других регионов, которые страдают от обстрелов ВСУ, свой новый арт-объект.

В своём телеграм-канале художники подчеркнули, что происходящие события в Белгородской области и других регионах — это целенаправленное убийство мирных граждан. Они сравнили происходящее с Великой Отечественной войны и с войной на Донбассе в 2014 году.

«Но и итог всему этому будет таким же! Современный фашизм на Украине падёт! Так же, как в 1945-м», — подчеркнули Георгий и Анастасия Бегма.

Отмечается, что видеоработа была создана в сотрудничестве с информационным ресурсом «Общественная служба новостей» в рамках проекта «Время Героев», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фрагменты из видеоработы Георгия и Анастасии БегмыФрагменты из видеоработы Георгия и Анастасии Бегмы
Фрагменты из видеоработы Георгия и Анастасии БегмыФрагменты из видеоработы Георгия и Анастасии Бегмы
Фрагменты из видеоработы Георгия и Анастасии БегмыФрагменты из видеоработы Георгия и Анастасии Бегмы
Фрагменты из видеоработы Георгия и Анастасии БегмыФрагменты из видеоработы Георгия и Анастасии Бегмы
Фрагменты из видеоработы Георгия и Анастасии БегмыФрагменты из видеоработы Георгия и Анастасии Бегмы
Фрагменты из видеоработы Георгия и Анастасии Бегмы
Фото: don24.ru
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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Ростов#Художник#Ростов-на-дону#Искусство#Новости Белгорода#Белгород#Арт-объект
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