Ростовские художники посвятили белгородцам арт-объект

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Георгий и Анастасия Бегма — художники из Ростова-на-Дону — посвятили белгородцам и жителям других регионов, которые страдают от обстрелов ВСУ, свой новый арт-объект.
В своём телеграм-канале художники подчеркнули, что происходящие события в Белгородской области и других регионах — это целенаправленное убийство мирных граждан. Они сравнили происходящее с Великой Отечественной войны и с войной на Донбассе в 2014 году.
«Но и итог всему этому будет таким же! Современный фашизм на Украине падёт! Так же, как в 1945-м», — подчеркнули Георгий и Анастасия Бегма.
Отмечается, что видеоработа была создана в сотрудничестве с информационным ресурсом «Общественная служба новостей» в рамках проекта «Время Героев», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.