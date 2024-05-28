Какие правила стоит соблюдать велосипедистам, чтобы не попасть под колёса машин?

По пешеходным дорожкам можно ездить только в самую последнюю очередь: когда выделенной полосы и велодорожки нет, как и возможности ехать по краю автодороги. Если велосипедист едет с ребёнком рядом или везёт его на детском кресле для перевозки, важно ехать только по велосипедной дорожке. Выезжать на дорогу в данном случае категорически запрещено.