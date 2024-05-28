Какие правила стоит соблюдать велосипедистам, чтобы не попасть под колёса машин?

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Юные велосипедисты, которым ещё не исполнилось семь лет, должны кататься на двухколёсном транспорте только под тщательным присмотром родителей. Важно, чтобы дети были только в пешеходной зоне, вдоль велосипедных дорожек и на тротуарах.
Те, кому от семи до 14 лет, должны соблюдать те же правила, однако им уже разрешается кататься на велосипедных дорожках под присмотром взрослых.
С 14 лет ребятам дозволяется ездить у правого края автомобильной дороги, если нет специальной выделенной полосы или велодорожки, а также если велосипедисты едут колонной и если груз или прицеп транспорта может задеть окружающих.
Взрослым, как и 14-летним подросткам, стоит избегать езды по встречным полосам или на скоростных магистралях — это кажется очевидным, однако многие забывают про эту меру предосторожности.
По пешеходным дорожкам можно ездить только в самую последнюю очередь: когда выделенной полосы и велодорожки нет, как и возможности ехать по краю автодороги. Если велосипедист едет с ребёнком рядом или везёт его на детском кресле для перевозки, важно ехать только по велосипедной дорожке. Выезжать на дорогу в данном случае категорически запрещено.
Отметим, что край проезжей части определить легко — это та часть асфальта, которая выделена белой полосой. Однако её не всегда наносят на дорогу, что сбивает некоторых пешеходов или велосипедистов.
Обочиной является край проезжей части, состоящий из графия или земли.
Для велосипедистов, как и для водителей автомобилей, есть ряд запретов. Так, запрещается выезжать на неисправном транспорте, ездить в нетрезвом состоянии, перевозить детей без кресла и переезжать пешеходный переход, не спешиваясь.
Любителям экстрима также запрещено убирать с руля две руки одновременно и поворачивать в местах, где ходят трамваи или размещены две полосы в одну сторону. Везти с собой груз можно, но он не должен быть шире велосипеда более чем на полметра с каждой стороны.
Для безопасного движения следует пользоваться знаками: вытянутая в левую сторону рука говорит о повороте налево, в правую — о повороте направо. При торможении нужно поднять руку наверх.
Во время плохой видимости нужно пользоваться фарой или фонарём и одеваться в яркую одежду, чтобы другие участники движения смогли заметить велосипедиста. Кроме того, не стоит забывать о шлеме, налокотниках и наколенниках.
В жару лучше использовать солнцезащитный крем, чтобы не обгореть, а во время яркого солнца надевать солнцезащитные очки, чтобы яркий луч света, ветер или песок, попавшие в глаза, не привели к аварии.
За движение по пешеходному переходу и за нарушение правил езды по дороге предусмотрен штраф в размере 800 рублей. За пьяное вождение и за лёгкие или средние травмы, причинённые окружающим — от 1000 до 1500 рублей, а за создание помех во время движения на дороге — 1000 рублей.
Если ПДД нарушил подросток до 16 лет, информацию об этом направят в комиссию по делам несовершеннолетних, а его родителей накажут за ненадлежащее воспитание ребёнка. Уголовное дело в данном случае возбуждать не будут.
Добавим, что за отсутствие шлема на велосипедисте штрафов не предусмотрено, однако его наличие может гарантировать небольшую защиту в случае падения.
Напомним, что в Белгородской области за последние годы особое внимание уделили развитию велоинфраструктуре: в областном центре реконструировали старые и строили новые дороги с учётом размещения вблизи них велодорожек. Но, несмотря на это, белгородцы пока не готовы полностью отказаться от машин в пользу экологичного велосипеда. Мнение на этот счёт редакция Бел.Ру узнала у читателей.