По белгородским дорогам ездили 97 автобусов с неисправными тормозами

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 778 нарушений ПДД водителями автобусов в регионе. 57 административных материалов составлено за управление транспортом с техническими неисправностями, ещё 54 материала — за вождение без диагностической карты. 40 материалов составили за управление без тахографа, а 23 — за непредоставление преимущества пешеходам.