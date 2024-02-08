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Автобус

По белгородским дорогам ездили 97 автобусов с неисправными тормозами

8 февраля 2024, 16:36
Фото: 1MI
Автобус

Около 800 водителей автобусов нарушили ПДД в Белгородской области

Больше всего административных материалов составили за управление транспортом с неисправной тормозной системой или рулевым управлением, сообщает УМВД России по Белгородской области. Автобусы отправили на спецстоянку.
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Пдд

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 778 нарушений ПДД водителями автобусов в регионе. 57 административных материалов составлено за управление транспортом с техническими неисправностями, ещё 54 материала — за вождение без диагностической карты. 40 материалов составили за управление без тахографа, а 23 — за непредоставление преимущества пешеходам.

Помимо этого, 97 «административок» касалось управления транспортом с неисправной тормозной системой или рулевым управлением. Автобусы поместили на спецстоянку, пока водители не исправят повреждения.

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#Общество#Белгородская область#Водители#Нарушения#Пдд#Автобусы#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина
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