По белгородским дорогам ездили 97 автобусов с неисправными тормозами

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Сотрудники Госавтоинспекции выявили 778 нарушений ПДД водителями автобусов в регионе. 57 административных материалов составлено за управление транспортом с техническими неисправностями, ещё 54 материала — за вождение без диагностической карты. 40 материалов составили за управление без тахографа, а 23 — за непредоставление преимущества пешеходам.
Помимо этого, 97 «административок» касалось управления транспортом с неисправной тормозной системой или рулевым управлением. Автобусы поместили на спецстоянку, пока водители не исправят повреждения.