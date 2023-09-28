Белгородские власти планируют пополнить бюджет на 263 млн руб за счёт нарушителей ПДД

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Депутаты облдумы внесли изменения в региональный закон, который касается областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Как отметил Шевченко, объём доходов облбюджета предполагается увеличить в 2023 году на 4,3 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы при этом уточняются на текущий год в размере 2,4 млрд рублей. По налогу на прибыль организаций план увеличивается на 522 млн рублей.
По акцизам на жидкую сталь, нефтепродукты и крепкий алкоголь план планируют увеличить в текущем году на 880 млн рублей. По налогу на добычу полезных ископаемых увеличивается на 422 млн рублей.
План поступления штрафов увеличивается на 285 млн рублей, в том числе за нарушение правил ПДД — 263 млн рублей, которые являются источником формирования дорожного фонда.
За счёт средств из федерального бюджета доходная часть увеличится на 1,9 млрд рублей. Основные направления расходов: господдержка малого и среднего предпринимательства, обеспечение лекарствами отдельной категории граждан, выплата по соцконтрактам, закупка, монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок и т. д.