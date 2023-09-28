Белгородские власти планируют пополнить бюджет на 263 млн руб за счёт нарушителей ПДД

Депутаты облдумы внесли изменения в региональный закон, который касается областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Как отметил Шевченко, объём доходов облбюджета предполагается увеличить в 2023 году на 4,3 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы при этом уточняются на текущий год в размере 2,4 млрд рублей. По налогу на прибыль организаций план увеличивается на 522 млн рублей.