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Белгородские власти планируют пополнить бюджет на 263 млн руб за счёт нарушителей ПДД

Белгородские власти планируют пополнить бюджет на 263 млн руб за счёт нарушителей ПДД

28 сентября 2023, 13:53
Фото: 1MI
В целом объём доходов облбюджета предполагается увеличить в 2023 году на 4,3 млрд рублей. Об этом рассказал заместитель министра финансов Белгородской области Роман Шевченко.
Сюжет
Бюджет

Депутаты облдумы внесли изменения в региональный закон, который касается областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Как отметил Шевченко, объём доходов облбюджета предполагается увеличить в 2023 году на 4,3 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы при этом уточняются на текущий год в размере 2,4 млрд рублей. По налогу на прибыль организаций план увеличивается на 522 млн рублей.

По акцизам на жидкую сталь, нефтепродукты и крепкий алкоголь план планируют увеличить в текущем году на 880 млн рублей. По налогу на добычу полезных ископаемых увеличивается на 422 млн рублей.

План поступления штрафов увеличивается на 285 млн рублей, в том числе за нарушение правил ПДД — 263 млн рублей, которые являются источником формирования дорожного фонда.

За счёт средств из федерального бюджета доходная часть увеличится на 1,9 млрд рублей. Основные направления расходов: господдержка малого и среднего предпринимательства, обеспечение лекарствами отдельной категории граждан, выплата по соцконтрактам, закупка, монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок и т. д.

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#Белгородская область#Бюджет#Федеральный бюджет#Дорожный фонд#Малое и среднее предпринимательство#Белгород#Кристина Семенчук#Облбюджет
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