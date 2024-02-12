В выходные как минимум 33 белгородца сели пьяными за руль

Белгородские полицейские выявили более 1600 нарушений ПДД в выходные

34 водителя выехали на встречку, восемь человек управляли авто, будучи лишёнными водительских прав. Ещё 124 белгородца не уступили дорогу пешеходам. Об итогах рейдов сотрудников Госавтоинспекции рассказали в УМВД России по Белгородской области.