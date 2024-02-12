В выходные как минимум 33 белгородца сели пьяными за руль

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
За минувшие выходные сотрудники ГАИ поймали 33 нетрезвых водителя. Ещё восемь местных жителей управляли автомобилем без водительских прав. Ранее они были лишены удостоверений.
Один человек повторно управлял авто в пьяном состоянии. Ещё 124 водителя не уступили дорогу пешеходам. 173 пешехода нарушили правила дорожного движения.
Помимо этого, белгородцы нарушали правила перевозки детей (62 человека) и выезжали на встречную полосу (34 человека).
Всего за минувшие выходные зафиксировано более 1600 нарушений правил движения белгородцами.