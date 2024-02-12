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ДПС

В выходные как минимум 33 белгородца сели пьяными за руль

12 февраля 2024, 10:12
Фото: 1MI
ДПС

Белгородские полицейские выявили более 1600 нарушений ПДД в выходные

34 водителя выехали на встречку, восемь человек управляли авто, будучи лишёнными водительских прав. Ещё 124 белгородца не уступили дорогу пешеходам. Об итогах рейдов сотрудников Госавтоинспекции рассказали в УМВД России по Белгородской области.

За минувшие выходные сотрудники ГАИ поймали 33 нетрезвых водителя. Ещё восемь местных жителей управляли автомобилем без водительских прав. Ранее они были лишены удостоверений.

Один человек повторно управлял авто в пьяном состоянии. Ещё 124 водителя не уступили дорогу пешеходам. 173 пешехода нарушили правила дорожного движения.

Помимо этого, белгородцы нарушали правила перевозки детей (62 человека) и выезжали на встречную полосу (34 человека).

Всего за минувшие выходные зафиксировано более 1600 нарушений правил движения белгородцами.

Рейд ГИБДД в Белгородской области
Видео: УМВД России по Белгородской области
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