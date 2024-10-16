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2024
Грибная лихорадка: учимся собирать и готовить грибы безопасно
Собираетесь приготовить блюдо с грибами или пойти на тихую охоту? Тогда подготовьтесь к походу правильно. Узнайте, на какие категории делятся грибы и как их правильно собрать, а затем и приготовить. Подробную инструкцию сделал белгородский Роспотребнадзор.
23 сентября, 16:05
«Агро-Белогорье»: правила проведения собраний участников не менялись
11 марта, 08:09
2023
Уберут «ловушки для водителей»? На перекрёстке в Белгороде изменят дорожную разметку
15 декабря 2023, 07:53
Пассажиров с детьми в Белгороде попросили возить с собой документ о возрасте ребёнка
2 октября 2023, 06:56
В России стартовал осенний призыв. Какие изменения ждут белгородцев?
1 октября 2023, 13:10
Горожане возмущены отсутствием парковок возле индустриального колледжа в Белгороде
Жалобу оставили на странице главы региона Вячеслава Гладкова в соцсети. Ситуацию прокомментировали в мэрии областного центра.
11 мая 2023, 08:23
Что нельзя делать белгородцам во время особого противопожарного режима
28 апреля 2023, 10:19
Где белгородцы могут сжигать сухую траву и готовить еду на костре
21 апреля 2023, 12:52
Правила установки кондиционеров могут измениться в Белгороде
31 марта 2023, 15:18
Порядка 40% обратившихся за единым пособием белгородцев получают отказ
31 января 2023, 14:45
В Белгородской области с марта вступят в силу новые правила противопожарного режима
18 января 2023, 08:01
2022
Гладков об обстрелах: Бегу к окну, смотреть, где взорвалось — не делайте так, как я
В ходе эфира «10 вопросов губернатору» Гладков напомнил белгородцам, как себя нужно вести во время обстрелов.
21 октября 2022, 20:30
В автошколах Белгородской области изменятся правила обучения
Изменения вступят в силу с 1 сентября текущего года. Кроме обновления и появления новых программ обучения, изменится практическая часть. Подробнее рассказал руководитель департамента по контролю и надзору в сфере образования регионального министерства образования Николай Рухленко.
28 июля 2022, 11:44
Где можно жарить шашлыки на майских праздниках в Белгороде
30 апреля 2022, 08:00
Как правильно похоронить ковидного умершего?
22 апреля 2022, 10:08
Памятка беженцам в Белгородской области: полезные номера, образование, работа, учёт
19 марта 2022, 13:37
2021
Правила хорошего баннера: дизайн и печать
14 декабря 2021, 13:15
«Прокачать» безопасность
4 октября 2021, 12:05
Как избежать отключения электроэнергии?
22 июня 2021, 15:08
Не довели до ума: белгородцы не могут привыкнуть к системе оплаты проезда в автобусах
19 июня 2021, 14:00

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