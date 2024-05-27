Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Восстановление жилья

«Будем захлёбываться»: глава Белгородского района попала под разнос на оперсовещании

27 мая 2024, 09:05
Фото: Социальные сети Анны Куташовой
Восстановление жилья

Главе Белгородского района сделали ряд замечаний по восстановлению жилья

Оперсовещание Белгородского правительства сегодня прошло под «добрыми словами» Вячеслава Гладкова. Глав муниципальных образований критиковали из-за «безобразия» в восстановление жилья, повреждённого при обстрелах. Под горячую руку попала и глава Белгородского района.

Согласно отчёту главы Белгородского района, за неделю на территории приросло 187 домов, которых коснулись разрушения после обстрелов ВСУ. В общем повреждённых объектов сейчас 1240, однако при этом учтены на самом деле не все. Чиновница сообщила, что дефектовать и замерять не останавливаются, но работать «не успевают, поэтому нужно время», чтобы составить полную картину разрушений. Особенно в Октябрьском после обстрелов ВСУ на прошедших выходных. На одном объекте работает несколько бригад из 2-3 человек, которые занимаются отдельными видами работ.

Губернатор Вячеслав Гладков после поездки в населённый пункт подтвердил, что по объёмам работ, действительно, всё ещё необходимо определиться и переговорить с подрядными организациями. Однако кое-что всё-таки не понравилось. К Анне Куташовой, главе района, появились претензии,:

«У нас появляется такое, что работает сейчас около 250 человек на объектах. Для Белгородского района это крайне мало. Динамика при приростах очень слабая. <…> Мы все понимаем уровень своей ответственности и необходимость увеличения темпов восстановления жилья. На данный момент у нас имеются проблемы с организацией проведения работ. Количество задействованных людей и организаций в 2,5 раза необходимо увеличить. 100 домов из 1240 в работе — это очень мало. Мы сейчас будем захлёбываться в этом объёме», — подытожил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как оказалось, темп запланированных по графику работ по восстановлению жилья в Белгородском районе уменьшен в два раза. Если по плану 130-160 домов в неделю, то по факту — не 167, как заявляли, только 84 объекта. Это за прошедшую неделю. К тому же, остальные, согласно данным учётной системы, завершены, но подтверждающих документов на них до сих пор нет.

«Если нет подтверждающих расписок, значит, объект не сдан», — напомнил губернатор.

Глава Белгородского района на это заявила, что на самом деле в наличии они есть, но в базу ещё не внесены. Так, Гладков уточнил, что по восстановительным работам жилья главам уже «устал делать замечания».

Отчитали на сегодняшнем оперсовещания правительства Белгородской области из-за «безобразия» в восстановлении пострадавшего жилья и Валентина Демидова. Как поделился итогами своей проверки работ в Белгороде, «трёх человек», которые якобы работали, он увидел, как и одного человека от самообороны, «который играл в телефон на лавочке». Получается, что и объекты никем не охраняются.

Под горячую руку и «доброе слово» попал и глава Грайворона. Всем пообещали провести учения по восстановлению жилья в Шебекино.

#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#Разрушения#Обстрелы ВСУ#Восстановление жилья
Подпишитесь
В «Сити Молл» в Белгороде снова прилетел снаряд, но кафе в ТЦ вернулись к работе
Сегодня, 08:36
Белгородцам, которые оказались в зоне ЧС, не будут выплачивать деньги за ранения
Сегодня, 08:18
Большие граффити заметили на модульных укрытиях в Белгороде
Сегодня, 07:05
«Живите на работе!» Гладков решил устроить главам ликбез в приграничном Шебекино
Сегодня, 07:58
На подготовку к зиме Квадра направит 314,5 млн рублей
Сегодня, 07:59
Понедельник — день тяжёлый: рабочая неделя в Белгороде началась с воя сирен
Сегодня, 06:30
"