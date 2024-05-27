«Будем захлёбываться»: глава Белгородского района попала под разнос на оперсовещании

Согласно отчёту главы Белгородского района, за неделю на территории приросло 187 домов, которых коснулись разрушения после обстрелов ВСУ. В общем повреждённых объектов сейчас 1240, однако при этом учтены на самом деле не все. Чиновница сообщила, что дефектовать и замерять не останавливаются, но работать «не успевают, поэтому нужно время», чтобы составить полную картину разрушений. Особенно в Октябрьском после обстрелов ВСУ на прошедших выходных. На одном объекте работает несколько бригад из 2-3 человек, которые занимаются отдельными видами работ.