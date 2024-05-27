«Будем захлёбываться»: глава Белгородского района попала под разнос на оперсовещании

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Согласно отчёту главы Белгородского района, за неделю на территории приросло 187 домов, которых коснулись разрушения после обстрелов ВСУ. В общем повреждённых объектов сейчас 1240, однако при этом учтены на самом деле не все. Чиновница сообщила, что дефектовать и замерять не останавливаются, но работать «не успевают, поэтому нужно время», чтобы составить полную картину разрушений. Особенно в Октябрьском после обстрелов ВСУ на прошедших выходных. На одном объекте работает несколько бригад из 2-3 человек, которые занимаются отдельными видами работ.
Губернатор Вячеслав Гладков после поездки в населённый пункт подтвердил, что по объёмам работ, действительно, всё ещё необходимо определиться и переговорить с подрядными организациями. Однако кое-что всё-таки не понравилось. К Анне Куташовой, главе района, появились претензии,:
«У нас появляется такое, что работает сейчас около 250 человек на объектах. Для Белгородского района это крайне мало. Динамика при приростах очень слабая. <…> Мы все понимаем уровень своей ответственности и необходимость увеличения темпов восстановления жилья. На данный момент у нас имеются проблемы с организацией проведения работ. Количество задействованных людей и организаций в 2,5 раза необходимо увеличить. 100 домов из 1240 в работе — это очень мало. Мы сейчас будем захлёбываться в этом объёме», — подытожил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Как оказалось, темп запланированных по графику работ по восстановлению жилья в Белгородском районе уменьшен в два раза. Если по плану 130-160 домов в неделю, то по факту — не 167, как заявляли, только 84 объекта. Это за прошедшую неделю. К тому же, остальные, согласно данным учётной системы, завершены, но подтверждающих документов на них до сих пор нет.
«Если нет подтверждающих расписок, значит, объект не сдан», — напомнил губернатор.
Глава Белгородского района на это заявила, что на самом деле в наличии они есть, но в базу ещё не внесены. Так, Гладков уточнил, что по восстановительным работам жилья главам уже «устал делать замечания».
Отчитали на сегодняшнем оперсовещания правительства Белгородской области из-за «безобразия» в восстановлении пострадавшего жилья и Валентина Демидова. Как поделился итогами своей проверки работ в Белгороде, «трёх человек», которые якобы работали, он увидел, как и одного человека от самообороны, «который играл в телефон на лавочке». Получается, что и объекты никем не охраняются.
Под горячую руку и «доброе слово» попал и глава Грайворона. Всем пообещали провести учения по восстановлению жилья в Шебекино.