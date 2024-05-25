Промышленное предприятие в Шебекино пострадало от атак двух БПЛА ВСУ

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Как официально сообщают, этим утром под атаку беспилотников ВСУ дважды попало Шебекино. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Первый БПЛА упал и сдетонировал. Из-за взрыва пострадало промышленное предприятие — пробита кровля одного из корпусов. В ходе второй атаки с помощью БПЛА повреждения получила часть находившегося на предприятии оборудования. Оперативные службы работают на месте.
Также утром под удар ВСУ попало село Ясные Зори в Белгородском районе. Пострадавших нет. Повреждена кровля сельхозпредприятия, внутри помещения началось возгорание. На данный момент оно ликвидировано.