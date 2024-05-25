Промышленное предприятие в Шебекино пострадало от атак двух БПЛА ВСУ

Первый БПЛА упал и сдетонировал. Из-за взрыва пострадало промышленное предприятие — пробита кровля одного из корпусов. В ходе второй атаки с помощью БПЛА повреждения получила часть находившегося на предприятии оборудования. Оперативные службы работают на месте.