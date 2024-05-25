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Published Сегодня, 06:49

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БПЛА ВСУ

Промышленное предприятие в Шебекино пострадало от атак двух БПЛА ВСУ

25 мая 2024, 06:49
Фото: Изображение Midjourney
БПЛА ВСУ
Шебекино дважды подверглось атакам беспилотников ВСУ, в результате которых повреждено промышленное предприятие и его оборудование, Пострадавших среди мирных жителей нет.

Как официально сообщают, этим утром под атаку беспилотников ВСУ дважды попало Шебекино. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Первый БПЛА упал и сдетонировал. Из-за взрыва пострадало промышленное предприятие — пробита кровля одного из корпусов. В ходе второй атаки с помощью БПЛА повреждения получила часть находившегося на предприятии оборудования. Оперативные службы работают на месте.

Также утром под удар ВСУ попало село Ясные Зори в Белгородском районе. Пострадавших нет. Повреждена кровля сельхозпредприятия, внутри помещения началось возгорание. На данный момент оно ликвидировано.

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