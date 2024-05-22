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Published Сегодня, 09:17

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Updated Сегодня, 09:19

Два БПЛА и четыре ракеты HARM сбили над Белгородской областью

ВСУ пытались атаковать Белгородскую область американскими ракетами

22 мая 2024, 09:17
Фото: Изображение Midjourney

Два БПЛА и четыре ракеты HARM сбили над Белгородской областью

ВСУ ударили по региону около 11:30. Попытку атаки пресекли дежурные средства ПВО, сообщает Минобороны РФ.

Сегодня днём, 22 мая, дежурные средства ПВО сбили над Белгородской областью два украинских беспилотных летательных аппарата и четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США.

До этого сообщалось, что ВСУ выпустили по Белгородской области шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Град». Снаряды сбили дежурные средства ПВО около 06:40.

Напомним, что сегодня во время обстрела в Борисовском районе погиб мирный житель. Ещё один мужчина был ранен. Его отвезли в городскую больницу №2 областного центра. У пострадавшего черепно-мозговая травма, ссадины и ушибы.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Ракеты#Атака ВСУ#БПЛА
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