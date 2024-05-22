ВСУ пытались атаковать Белгородскую область американскими ракетами

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Сегодня днём, 22 мая, дежурные средства ПВО сбили над Белгородской областью два украинских беспилотных летательных аппарата и четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США.
До этого сообщалось, что ВСУ выпустили по Белгородской области шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Град». Снаряды сбили дежурные средства ПВО около 06:40.
Напомним, что сегодня во время обстрела в Борисовском районе погиб мирный житель. Ещё один мужчина был ранен. Его отвезли в городскую больницу №2 областного центра. У пострадавшего черепно-мозговая травма, ссадины и ушибы.