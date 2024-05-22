ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. Какие на этот раз последствия?

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
ВСУ атаковали село Тишанка Волоконовского района с помощью дрона-камикадзе. Повреждения получила припаркованная рядом с двухэтажным коммерческим объектом «Газель». На первом этаже здания выбило окна и посекло фасад и двери, на втором — выбило окна.
По известной главе региону Вячеславу Гладкову информации, из местных жителей никто не пострадал.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Напомним, что это не первая атака ВСУ на регион за сегодняшний день. Так, из-за беспилотника пострадала железная дорога Белгород — Наумовка, а в Шебекинском округе после падения обломков пострадала мирная жительница. Её госпитализировали. В Шебекино повреждения также получили четыре дома.
В Борисовском районе погиб местный житель. Ещё одного пострадавшего доставили в горбольницу №2.