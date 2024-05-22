ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. Какие на этот раз последствия?

Напомним, что это не первая атака ВСУ на регион за сегодняшний день. Так, из-за беспилотника пострадала железная дорога Белгород — Наумовка, а в Шебекинском округе после падения обломков пострадала мирная жительница. Её госпитализировали. В Шебекино повреждения также получили четыре дома.