Двухметровую воронку нашли под Белгородом. Есть ли последствия?

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
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Вчера, 20 мая, в селе Нечаево Корочанского района обнаружили воронку. Её диаметр составил около двух метров.
Воронку осмотрели специалисты Министерства обороны Российской Федерации, которые не обнаружили внутри взрывоопасных предметов.
Обошлось без последствий, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Напомним, что недавно ещё одну воронку обнаружили в частном секторе Шебекино. Из-за этого жителей ближайших домов пришлось до вечера эвакуировать в ПВР.