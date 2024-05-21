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Под Белгородом нашли новую двухметровую воронку

Двухметровую воронку нашли под Белгородом. Есть ли последствия?

21 мая 2024, 09:53
Фото: 1MI

Под Белгородом нашли новую двухметровую воронку

Воронка диаметром около двух метров появилась в селе Корочанского района. На месте работали взрывотехники Минобороны РФ. Подробности сообщил глава региона в ежедневной сводке обстрелов.

Вчера, 20 мая, в селе Нечаево Корочанского района обнаружили воронку. Её диаметр составил около двух метров.

Воронку осмотрели специалисты Министерства обороны Российской Федерации, которые не обнаружили внутри взрывоопасных предметов.

Обошлось без последствий, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Напомним, что недавно ещё одну воронку обнаружили в частном секторе Шебекино. Из-за этого жителей ближайших домов пришлось до вечера эвакуировать в ПВР.

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#Александра Склярова#Белгород#Воронка
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