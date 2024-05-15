«Газпром» закончил 2023 год с убытками свыше 600 млрд рублей

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Российский гигант опубликовал отчёт МФСО за 2023 год. Упали все показатели, которые могли, а рост наблюдается только по двум пунктам: инвестиционные расходы и чистый долг.
Последний опубликованный «минусовой отчёт» был первым за историю «Газпрома». Вышел он в 1998 году. Убыток тогда составил 95,1 млрд рублей, что в шесть раз меньше, чем в 2023 году.
Некоторые специалисты предсказывали такой же результат, как и в 98-м году, пишут «Новые Известия», но результат получился куда «трагичнее».
«Мы должны понимать, что основная доходность группы „Газпром“ — это доходность от экспорта природного газа в страны ЕС, именно это направление в деятельности „Газпрома“ всегда считалось самым премиальным — с точки зрения доходности. У нас экспорт по итогам последних двух лет в европейском направлении упал почти в пять раз. Очевидно, что доходность „Газпрома“ резко сократится», — рассказал «Новым известиям» директор Института энергетики и финансов Алексей Громов.
Не только обрушение экспорта в Европу, но и цены на газ повлияли на отчётность «национального достояния». Вопреки ожиданиям, поставки в европейские страны прекратились за пару месяцев в 2023 году, это сильно отразилось на «Газпроме». Чиновники Еврокомиссии и российские министры не были готовы к такому, предполагалось, что сокращение поставок газа займёт годы или даже десятилетия.
В 2022 году за 1000 кубометров газа можно было получить до 3000 долларов, в 2023 году стоимость упала в три раза до 464 долларов за 1000 кубометров.
«Почему группа уходит в убыток — тоже понятно. При сокращении основной статьи доходов объёмы экспорта сократились в пять раз, цены на газ упали, ведь в 2022 году были экстремально высокие цены, особенно в Европе, что тоже давало дополнительную прибыль для группы „Газпром“. Сейчас цены сильно снизились. Они по-прежнему выше показателей 2021 года, но одно дело продавать газ за 350 — 400 долларов за 1000 кубов, а другое дело — продавать газ в среднем по цене 700 — 800 долларов, как это было по итогам 2022 года», — считает Алексей Громов.
Но не только экспорт и цена на газ повлияла на ситуацию. В игру вступил налог — на компанию наложили адресную высокую фискальную нагрузку. С 2023 по 2025 годы «Газпром» будет платить повышенный НДПИ. Звучат даже предложения помочь газовой компании финансово из Фонда народного благосостояния.
«С „Газпрома“ с 2023 по 2025 годы суммарно дополнительно берётся 1,8 триллиона рублей. Это в три раза превышает убыток, который был объявлен. Если бы этой налоговой нагрузки не было, то и убытка тоже бы не было. Если государство берет эти деньги в бюджет, а потом отдает через Фонд национального благосостояния, то это социальная игра. Я думаю, что этого не будет», — объясняет директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Если такая налоговая нагрузка сохранится, то компании будет очень сложно исправить положение. НДПИ «заведомо выводит компанию в убыток».
«По сути, повысили НДПИ только для „Газпрома“, при этом в стороне от этого оказались другие компании, производящие газ внутри России. По разным причинам. Например, НОВАТЭК не платит НДПИ, если газ направляется на производство СПГ, на попутный газ действуют льготные ставки НДПИ, и прочее, и прочее. Повышение НДПИ для „Газпрома“ было оправдано до тех пор, пока сохранялась экспортная сверхприбыль. В текущей ситуации это явный перекос налоговой политики. Было бы правильным его устранить», — сообщает НИ Алексей Громов.
Алексей Громов считает, что газового рынка внутри России нет. Цены на природный газ для бытовых нужд регулирует государство.
«По сути, рынка нет. До ситуации 2022 года это было приемлемо для отрасли, потому что были сверхдоходы от экспорта, которые покрывали все инвестиционные задачи Газпрома. Сейчас ситуация изменилась. Мы кричали об этом и год, и два года назад — как эксперты мы видели, что эта проблема встанет в полный рост в самое ближайшее время. И вот такая проблема встала», — объясняет эксперт.
Тарифы на газ вырастут в июле 2024 года на 11% для всех потребителей, но помочь компании такой рост цен не сможет.
«В два раза. От 50% до 100% — это минимальное требование „Газпрома“ с тем, чтобы компания выходила на приемлемый уровень рентабельности внутри России. На это никто не пойдёт, это может затормозить экономический рост и сказаться отрицательно на экономике многих промышленных предприятий и объектов электроснабжения», — отвечает Громов.