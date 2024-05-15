«Газпром» закончил 2023 год с убытками свыше 600 млрд рублей

Не только обрушение экспорта в Европу, но и цены на газ повлияли на отчётность «национального достояния». Вопреки ожиданиям, поставки в европейские страны прекратились за пару месяцев в 2023 году, это сильно отразилось на «Газпроме». Чиновники Еврокомиссии и российские министры не были готовы к такому, предполагалось, что сокращение поставок газа займёт годы или даже десятилетия.