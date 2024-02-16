Иск к «Газпром газораспределение Белгород» из-за взрыва дома рассмотрят заново

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
В 2019 году в четырёхэтажном МКД в Яковлевском округе произошёл взрыв газа. Дом рухнул, двое человек погибло, пятеро — получили травмы. В происшествии признали виновными должностные лица «Газпром газораспределение Белгород», которые не соблюдали технику безопасности. Жильцам департамент ЖКХ области закупил жильё на общую сумму госконтрактов в 28,9 млн рублей. Эту сумму и решил взыскать минфин с «Газпрома» в 2021 году.
Тяжбы длятся по сей день. «Газпром» оспаривал сумму сначала в апелляции, потом в кассации. Кассационный суд признал решение первых двух инстанций недействительным, потому как возникли неточности с кадастровыми номерами квартир, которые по контрактам выдали белгородцам, отсюда сумма требований может быть другой. В связи с этим дело отправили на рассмотрение в первой инстанции заново.
Исковое заявление приняли в арбитражном суде 15 февраля, а первое заседание по повторному рассмотрению дела пройдёт 28 марта.