Иск к «Газпром газораспределение Белгород» из-за взрыва дома рассмотрят заново

Тяжбы длятся по сей день. «Газпром» оспаривал сумму сначала в апелляции, потом в кассации. Кассационный суд признал решение первых двух инстанций недействительным, потому как возникли неточности с кадастровыми номерами квартир, которые по контрактам выдали белгородцам, отсюда сумма требований может быть другой. В связи с этим дело отправили на рассмотрение в первой инстанции заново.