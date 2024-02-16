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Иск к «Газпром газораспределение Белгород» из-за взрыва дома рассмотрят заново

Иск к «Газпром газораспределение Белгород» из-за взрыва дома рассмотрят заново

16 февраля 2024, 13:20
Фото: 1MI
Ранее стало известно о том, что иск регионального минфина к «Газпром газораспределение Белгород» вернули для рассмотрения в суд первой инстанции. Теперь в арбитражном суде назвали дату первого заседания.
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Суд

В 2019 году в четырёхэтажном МКД в Яковлевском округе произошёл взрыв газа. Дом рухнул, двое человек погибло, пятеро — получили травмы. В происшествии признали виновными должностные лица «Газпром газораспределение Белгород», которые не соблюдали технику безопасности. Жильцам департамент ЖКХ области закупил жильё на общую сумму госконтрактов в 28,9 млн рублей. Эту сумму и решил взыскать минфин с «Газпрома» в 2021 году.

Тяжбы длятся по сей день. «Газпром» оспаривал сумму сначала в апелляции, потом в кассации. Кассационный суд признал решение первых двух инстанций недействительным, потому как возникли неточности с кадастровыми номерами квартир, которые по контрактам выдали белгородцам, отсюда сумма требований может быть другой. В связи с этим дело отправили на рассмотрение в первой инстанции заново.

Исковое заявление приняли в арбитражном суде 15 февраля, а первое заседание по повторному рассмотрению дела пройдёт 28 марта.

Иск к «Газпром газораспределение Белгород» по взрыву в доме рассмотрят заново
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