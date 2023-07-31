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«Газпром межрегионгаз Белгород» приостанавливает поставки газа из-за долгов

31 июля 2023, 09:46
Фото: 1MI
ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» приостанавливает поставки природного газа потребителям-неплательщикам. Мероприятия проводятся, чтобы не допустить дальнейшего роста задолженности.

Предусмотренные законом уведомления заблаговременно были направлены всем абонентам-должникам. Всего с начала года поставка газа ограничена 1446 неплательщикам.

Для улучшения ситуации с платежами компания также ведет претензионно-исковую работу. С начала текущего года компания подала в суды более 4,4 тыс. исковых заявлений, заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности на сумму более 57,7 млн руб.

472 ранее отключенных абонента-должника погасили задолженность и их домовладения были вновь подключены к системе газоснабжения.

«Чтобы избежать отключения от системы газоснабжения, необходимо в кратчайшие сроки погасить накопленную задолженность. В противном случае, для возобновления газоснабжения, помимо полного погашения суммы долга, абоненту необходимо будет оплатить услуги по отключению и повторному подключению к газораспределительной сети», — отметил исполняющий обязанности генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Константин Выродов.

«Газпром межрегионгаз Белгород» напоминает абонентам о необходимости погасить долги
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