«Газпром межрегионгаз Белгород» приостанавливает поставки газа из-за долгов

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Предусмотренные законом уведомления заблаговременно были направлены всем абонентам-должникам. Всего с начала года поставка газа ограничена 1446 неплательщикам.
Для улучшения ситуации с платежами компания также ведет претензионно-исковую работу. С начала текущего года компания подала в суды более 4,4 тыс. исковых заявлений, заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности на сумму более 57,7 млн руб.
472 ранее отключенных абонента-должника погасили задолженность и их домовладения были вновь подключены к системе газоснабжения.
«Чтобы избежать отключения от системы газоснабжения, необходимо в кратчайшие сроки погасить накопленную задолженность. В противном случае, для возобновления газоснабжения, помимо полного погашения суммы долга, абоненту необходимо будет оплатить услуги по отключению и повторному подключению к газораспределительной сети», — отметил исполняющий обязанности генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Константин Выродов.