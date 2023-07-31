«Газпром межрегионгаз Белгород» приостанавливает поставки газа из-за долгов

Для улучшения ситуации с платежами компания также ведет претензионно-исковую работу. С начала текущего года компания подала в суды более 4,4 тыс. исковых заявлений, заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности на сумму более 57,7 млн руб.



472 ранее отключенных абонента-должника погасили задолженность и их домовладения были вновь подключены к системе газоснабжения.



«Чтобы избежать отключения от системы газоснабжения, необходимо в кратчайшие сроки погасить накопленную задолженность. В противном случае, для возобновления газоснабжения, помимо полного погашения суммы долга, абоненту необходимо будет оплатить услуги по отключению и повторному подключению к газораспределительной сети», — отметил исполняющий обязанности генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Константин Выродов.