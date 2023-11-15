«Газпром межрегионгаз Белгород» потребовал у аэропорта 1 млн рублей за газ

За неоплаченный газ по договору поставки от 2020 года «Газпром» Белгорода требовал с аэропорта выплату в размере 1,1 млн рублей. Исковое заявление подали в феврале: с тех пор судебное разбирательство откладывали практически каждый месяц, а в ноябре пришли к мирному соглашению.