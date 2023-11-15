«Газпром межрегионгаз Белгород» потребовал у аэропорта 1 млн рублей за газ

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
За неоплаченный газ по договору поставки от 2020 года «Газпром» Белгорода требовал с аэропорта выплату в размере 1,1 млн рублей. Исковое заявление подали в феврале: с тех пор судебное разбирательство откладывали практически каждый месяц, а в ноябре пришли к мирному соглашению.
Представитель истца пояснил, что достигнута договоренность об урегулировании спора во внесудебном порядке.
определение Арбитражного суда Белгородской области
Представитель ответчика «мировую» поддержал. Сошлись на том, что аэропорт добровольно выплатит истцу 660 тыс. рублей и покроет 30% от расходов на госпошлину.
Производство по делу прекращено. Копии мировых соглашений есть у каждой из сторон и у суда.
Закрытый из-за СВО аэропорт Белгорода переживает сейчас не самые лучшие времена: по итогам 2022 года чистые убытки предприятия достигли 161 млн рублей. Работает аэропорт с 2016 года, сейчас им руководит Елена Безбородова.
В сентябре 2020 года владельцем белгородского аэропорта стала компания «Новапорт Инвест». До этого аэропорт принадлежал «Агро-Белогорью» и структурам Владимира Зотова.