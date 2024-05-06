Управление образования Белгорода арендует склад за 2,5 млн рублей у Фуглаевых

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Управление образования администрации города Белгорода заключает договор аренды с семьёй бизнесменов Фуглаевых.
По данным на сайте госзакупок, управление арендует четыре помещения площадью почти 840 кв. м. в Белгороде на улице Коммунальная, 4. Договор подписан 28 апреля 2024 года, но помещение Фуглаевы должны передать 16 апреля 2024 года. Арендуют здание под нужны управления образования до конца года.
На восемь месяцев и 15 дней аренды из бюджета города выделят 2 млн 490 тысяч рублей.
Арендателями выступают индивидуальные предприниматели Иван Фуглаев и Людмила Фуглаева.
Согласно данным с публичной кадастровой карты, тип помещения — складское. В договоре прописано, что управление будет использовать помещение как склад. Что именно собираются хранить — неизвестно.
Напомним, что Иван и Людмила Фуглаевы владеют в Белгороде несколькими объектами.