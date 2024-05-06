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Управление образования Белгорода арендует склад за 2,5 млн рублей у Фуглаевых

Управление образования Белгорода арендует склад за 2,5 млн рублей у Фуглаевых

6 мая 2024, 12:05
Фото: Кристина Семенчук / Bel.ru
За восемь с половиной месяцев Людмила и Иван Фуглаевы получат 2,5 млн рублей от управления образования. Сумма предназначена на аренду склада в Белгороде.

Управление образования администрации города Белгорода заключает договор аренды с семьёй бизнесменов Фуглаевых.

По данным на сайте госзакупок, управление арендует четыре помещения площадью почти 840 кв. м. в Белгороде на улице Коммунальная, 4. Договор подписан 28 апреля 2024 года, но помещение Фуглаевы должны передать 16 апреля 2024 года. Арендуют здание под нужны управления образования до конца года.

На восемь месяцев и 15 дней аренды из бюджета города выделят 2 млн 490 тысяч рублей.

Арендателями выступают индивидуальные предприниматели Иван Фуглаев и Людмила Фуглаева.

Согласно данным с публичной кадастровой карты, тип помещения — складское. В договоре прописано, что управление будет использовать помещение как склад. Что именно собираются хранить — неизвестно.

Напомним, что Иван и Людмила Фуглаевы владеют в Белгороде несколькими объектами.

План помещения на Коммунальной, 4 в БелгородеПлан помещения на Коммунальной, 4 в Белгороде
План помещения на Коммунальной, 4 в Белгороде
Фото: Договор между арендодателями и Управлением образования
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#Алёна Мальцева#Город#Госзакупки#Новости Белгорода#Белгород#Управление образования#Фуглаевы#Белгородский бизнес
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