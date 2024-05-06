Управление образования Белгорода арендует склад за 2,5 млн рублей у Фуглаевых

По данным на сайте госзакупок, управление арендует четыре помещения площадью почти 840 кв. м. в Белгороде на улице Коммунальная, 4. Договор подписан 28 апреля 2024 года, но помещение Фуглаевы должны передать 16 апреля 2024 года. Арендуют здание под нужны управления образования до конца года.