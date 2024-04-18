Мэрия Белгорода отсудила у «Веги» миллионый долг по аренде участков на улице Есенина

Как уточняется в решении Арбитражного суда Белгородской области, речь идёт о задолженности на 1,6 млн рублей по договору аренды на улице Есенина от 14 июня 2018 года и о неустойке с 2018 по 2022 год в размере 762 тыс. рублей с последующим начислением неустойки в размере 0,1% на сумму задолженности за каждый день просрочки с 22 марта 2022 года.