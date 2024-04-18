Мэрия Белгорода отсудила у «Веги» миллионый долг по аренде участков на улице Есенина

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Как уточняется в решении Арбитражного суда Белгородской области, речь идёт о задолженности на 1,6 млн рублей по договору аренды на улице Есенина от 14 июня 2018 года и о неустойке с 2018 по 2022 год в размере 762 тыс. рублей с последующим начислением неустойки в размере 0,1% на сумму задолженности за каждый день просрочки с 22 марта 2022 года.
К участию в деле в качестве третьего лица привлекли Управление Росреестра по Белгородской области, но его представители на суд не явились. Кроме того, после замены судьи по болезни и объявления перерыва мэрия и «Вега» также не обеспечили явку представителей, из-за чего дело рассмотрели без их присутствия.
В августе 2021 стороны подписали соглашение о расторжении договора аренды. При этом у ответчика годом ранее образовалась задолженность по арендным платежам. Мэрия пыталась спор урегулировать, поэтому направила «Веге» претензию с требованиями погасить образовавшуюся задолженность. Её в компании проигнорировали, а госадминистрация обратилась в суд.
Ответчик пытался протестовать, акцентируя внимание на том, что многоквартирные дома относятся к объектам, требующим получения разрешения на ввод в эксплуатацию, а мэрия заявление о постановке на кадастровый учет данного объекта не подала.
При этом материалами дела подтверждается и сторонами не оспаривается, что спорный объект недвижимости поставлен на кадастровый учет застройщиком ООО «Вега». Таким образом, требование истца о взыскании задолженности по договору аренды являются правомерным, утверждается в документах.
Суд решил удовлетворить иск частично и постановил взыскать с ОО «Вега» задолженность на 813 тыс. рублей и неустойку на 527 тыс. рублей. Кроме того, организацию обязали выплатить госпошлину в 24 тыс. рублей. Решение можно обжаловать в вышестоящей инстанции в месячный срок.
Ранее застройщик «СЗ Вега» подал иск к администрации Белгорода, чтобы внести изменения в договор об аренде. Бел.Ру направило запросы к обоим участникам конфликта для выяснения подробностей.