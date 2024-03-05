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Сергей Фуглаев

Осуждённому за мошенничество Фуглаеву-младшему смягчили приговор

5 марта 2024, 11:21
Фото: страница Сергея Фуглаева в ВК
Сергей Фуглаев

Суд смягчил приговор экс-депутату горсовета Белгорода Сергею Фуглаеву

Из приговора исключили запрет занимать руководящие должности на 2 года и 6 месяцев, сообщает «Коммерсант». О смягчении приговора просила сторона защиты экс-депутата.

Суд смягчил приговор экс-депутату горсовета Белгорода Сергею Фуглаеву. Он был осуждён на 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также ему назначили штраф в 900 тыс. рублей и запретили занимать руководящие должности в коммерческих и иных организациях на 2 года и 6 месяцев.

В итоге решение о запрете занимать руководящие должности из приговора исключили.

Как отметил адвокат, суд не в полной мере учёл влияние наказания на условия жизни осуждённого и его семьи, а также действия по возмещению ущерба и участие в благотворительной деятельности.

Напомним, что Фуглаева судили по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Приговор суд вынес в июле прошлого года.

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