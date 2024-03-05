Осуждённому за мошенничество Фуглаеву-младшему смягчили приговор

Суд смягчил приговор экс-депутату горсовета Белгорода Сергею Фуглаеву. Он был осуждён на 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Также ему назначили штраф в 900 тыс. рублей и запретили занимать руководящие должности в коммерческих и иных организациях на 2 года и 6 месяцев.