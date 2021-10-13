В Белгородской области распродают империю Фуглаевых

Posted 13 октября 2021, 05:30
Published 13 октября 2021, 05:30
Modified 1 декабря, 08:05
Updated 1 декабря, 08:05
За длительные годы усердной работы у братьев Фуглаевых накопилось немало недвижимости. Только на «Авито», как выяснили журналисты Go31, продаваемое имущество предпринимателей оценивается в 2,3 млрд рублей.
Все объявления о реализации разместила компания «Паритет». Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», организация занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. С 2018 года фирма была зарегистрирована в Белгороде, но в 2020 году ей сделали питерскую «прописку». Директором фирмы числится Александр Левин, а владельцами (по 50% доли в УК) — Юлия Алексеева и Екатерина Фуглаева — дочь Анатолия Фуглаева.
По всей видимости, это одна из компаний семейного бизнеса — в 2018 году организация принадлежала Тамаре Алексеевой, в 2019 году 50% доли в УК перешли Сергею Фуглаеву, с 2019 года к списку собственников с 50% доли в УК присоединилась Екатерина Фуглаева, а с апреля 2020 года половина фирмы принадлежит Юлии Алексеевой. По итогам ушедшего года чистая прибыль компании составила 1,4 млн рублей.
Что же продаёт фирма? На «Авито» опубликовано 67 объявлений о продаже недвижимости. Из них 62 лота — коммерческая недвижимость, четыре — земельные участки и одно объявление о продаже коттеджа. Среди реализуемого имущества торгово-офисные центры, производства, склады и коттедж в селе Соломино площадью 341,7 м².
Что касается последнего, согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, коттедж принадлежит Ивану Фуглаеву и Людмиле Фуглаевой. О них немного ниже.
Реализуют коттедж за 35 млн рублей. В объявлении указано, что дом продаётся с мебелью и техникой. Он включает в себя два жилых и один цокольный этаж с гаражом. Есть гостиная, пять спален, четыре санузла, кухня и сауна.
Иван и Людмила Фуглаевы также собственники торгового центра «Строймаркет» в Старом Осколе. Площадь недвижимости составляет 6601 м². Её продают за 264 млн рублей. ТЦ состоит из трёх этажей и цокольного помещения. Внутри здания магазины по продаже материалов для строительства, мебели на заказ, кровельных материалов, хозтоваров, сантехники, осветительных приборов, каминов, лакокрасочных материалов.
Не первый раз избавляется империя Фуглаевых и от здания легендарного белгородского клуба «Форум». Недвижимость на праве собственности принадлежит Ивану и Людмиле Фуглаевым. Лот оценили в 130 млн рублей. В 2013 году за него просили 185 млн рублей.
Ранее на первом этаже располагались диско-зал, коктейль-бар и кальянный зал, кухня, помещения для хранения сырья, бытовые и административные помещения. На втором этаже — банкетный зал, зал ресторана, восточный зал и vip-зал, а также две комнаты отдыха.
С молотка уходит и торговый центр «5 звёзд» на улице Есенина. Согласно выпискам, половина ТЦ принадлежит Ивану Фуглаеву. В объявлении указано, что 2733 м² продают за 240 млн рублей. В здании находятся супермаркеты «Магнит», «Магнит Косметик», магазины одежды и обуви, электроники и медицинский центр «Альфа».
Своё имущество распродаёт и Екатерина Фуглаева. В частности, речь идёт о торгово-офисном центре на ул. Горького, 67. Большая часть ТЦ занята супермаркетом «Пятёрочка», остальную часть помещений на первом этаже сдают в аренду под офисы. Общая площадь реализуемой недвижимости составляет 1428,9 м². Её оценили в 68 млн рублей.
Ещё один торгово-офисный бизнес-центр семья продаёт на ул. Железнякова, 18а. Половина недвижимости принадлежит Ивану Фуглаеву, вторая — Людмиле Фуглаевой. Общая площадь здания 1492,5 м². За него намерены выручить 100 млн рублей. В новом трёхэтажном помещении находятся «Сбербанк» и «Люкс».
Фуглаевым принадлежит и ТЦ «Славный» на проспекте Славы, 148в. Недвижимость площадью 4678,4 м² продают за 280 млн рублей. Ею владеют Валентина, Сергей и Екатерина Фуглаевы. На первом этаже ТЦ находится магазин «Магнит», а на втором и третьем — супермаркет «Мир одежды и обуви».
Среди других лотов — производственное здание в Промышленном переулке (18 млн рублей), торгово-гостиничный комплекс в Строителе «На Соборной» (50 млн рублей), торговый центр на Спортивной в Белгороде (240 млн рублей), торговый центр «Времена года» на ул. Некрасова (375 млн рублей), помещение ресторана «La Vila» на улице Королёва (35 млн рублей) и торгово-офисный центр (бывшая обувная фабрика) на улице Садовой (115 млн рублей).
Помимо продажи недвижимости, семья Фуглаевых предлагает у них арендовать склад на улице Коммунальной, который принадлежит Ивану Фуглаеву. За «квадрат» ежемесячно они просят 200 рублей. Общая площадь здания составляет 952 м². Склад отапливаемый, состоит из двух помещений. На территории есть собственная котельная, стоянка, круглосуточная охрана и офисный центр.
В аренду сдают и помещения в новом фитнес-центре на Харьковской горе в районе «Водстроя». Цена в месяц за один квадратный метр составляет 350 рублей. Общая площадь — 460 м². Залог — 161 тысяча рублей. Помещение для аренды с панорамным остеклением находится на пятом этаже. Есть водопровод, канализация, горячая вода и центральное отопление.
Кем приходятся Иван и Людмила Фуглаевы белгородским бизнесменам? Чтобы это выяснить, журналисты ИА «Бел.Ру» связались с Александром, который указан в качестве продавца во всех объявлениях. Мужчина ответил, что не готов комментировать, кто кому и кем приходится. После расспросов Александр и вовсе заявил, что не знает Ивана и Людмилу Фуглаевых, что достаточно странно, если учитывать тот факт, что именно их имущество он продаёт.
Из собственных источников журналистам стало известно, что, возможно, Людмила Фуглаева — бывшая жена Анатолия Фуглаева, а Иван, судя по отчеству, скорее всего, сын Сергея Фуглаева. Если учитывать эти факты, получается, что имущество, которое принадлежит бывшей жене старшего брата и сыну младшего, продают через компанию дочери старшего Фуглаева.
Напомним, Анатолия и Сергея Фуглаевых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Наказание по этой статье — до десяти лет тюрьмы. В конце сентября Басманный городской суд Москвы продлил срок ареста до 10 ноября.
Дело белгородцев расследует Центральный аппарат Следственного комитета РФ. Речь шла о возможном незаконном возмещении 116 млн рублей НДС.