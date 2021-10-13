В Белгородской области распродают империю Фуглаевых

Кем приходятся Иван и Людмила Фуглаевы белгородским бизнесменам? Чтобы это выяснить, журналисты ИА «Бел.Ру» связались с Александром, который указан в качестве продавца во всех объявлениях. Мужчина ответил, что не готов комментировать, кто кому и кем приходится. После расспросов Александр и вовсе заявил, что не знает Ивана и Людмилу Фуглаевых, что достаточно странно, если учитывать тот факт, что именно их имущество он продаёт.