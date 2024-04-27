В Белгороде начали продавать алкогольные магазины. Испугались «полусухого» закона?

Больше всего объявлений с точками, которые продают разливное пиво. Их на улицах города можно встретить чаще, поэтому и предложений больше. Вот, к примеру, одна из точек, в районе Харьковского перулка. «Магазин разливного пива, крафта и импорта», как написано в объявлении продажи.