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Posted Сегодня, 15:18

Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

Алкоголь

В Белгороде начали продавать алкогольные магазины. Испугались «полусухого» закона?

27 апреля 2024, 15:18
Фото: 1MI
Алкоголь

В Белгороде и области владельцы алкогольных магазинов начали продавать бизнес

Пока в некоторых районах вводится «полусухой» закон, сами точки продаж алкогольной продукции «сбегают». На сайтах объявлений появляется больше магазинов и заведений с подобной специализацией, которые выставляют на продажу. В основном это касается тех мест, где продают разливное пиво. Связь есть?

К началу майских праздников в Белгороде появилось немало предложений о продаже баров, кальянных, пивных. Повлиял «полусухой» закон?

Запрет на продажу алкоголяЗапрет на продажу алкоголя
Запрет на продажу алкоголя
Фото: 1MI

Больше всего объявлений с точками, которые продают разливное пиво. Их на улицах города можно встретить чаще, поэтому и предложений больше. Вот, к примеру, одна из точек, в районе Харьковского перулка. «Магазин разливного пива, крафта и импорта», как написано в объявлении продажи.

«Срочно! Цена была 740 тысяч! Продаём в связи с переездом. Была сеть из двух магазинов. Один продали. Отдаём с клиентской базой. Магазин очень прибыльный. Все вопросы по телефону или в сообщениях», — пишет продавец.

Сейчас его продают за 599 тысяч рублей.

Объявление о продажеОбъявление о продаже
Объявление о продаже
Фото: Авито

А вот и следующая точка, на Есенина. Уже за 749 тысяч рублей. В эту сумму уже входит арендная плата — это 43 тысячи рублей. Магазина работает на том месте уже четыре года, пишет продавец.

В собственности у магазина холодильная камера, пеногасители, заборные головки, холодильные витрины, мебель, кассовый аппарат, весы, смарт-телевизор, Wi-Fi-принтер, компьютер в комплекте с торговым программным обеспечением и т. д. Есть и то, что установлено поставщиком торговой точки. Полностью готовый бизнес, уверяют потенциальных покупателей.

Что касается месячного оборота, то на сайте указано, что он составляет в среднем от 500 тысяч. В зависимости от сезона. Продают тоже из-за переезда.

Объявление о продажеОбъявление о продаже
Объявление о продаже
Фото: Авито

Ещё одна точка — «магазин разливных напитков» на улице Белгородского полка за 700 тысяч рублей.

«Всё оборудование в собственности, кроме холодильников для бутылок, мороженого и пегасов с замками. Кроме торгового зала есть ещё комната отдыха, кабинет, подсобное помещение, которое можно оборудовать под столики. Ещё одно подсобное помещение для товара со стеллажами, помещение с раковиной и туалет отдельно. Цена 800 000 р. + товарный остаток. Все подробности по телефону», — пишет продавец.
Объявление о продажеОбъявление о продаже
Объявление о продаже
Фото: Авито

Пример ещё трёх магазинов. За 400 тысяч, 650 тысяч и 545 тысяч рублей.

Объявление о продаже Объявление о продаже
Объявление о продаже Объявление о продаже
Объявление о продажеОбъявление о продаже
Объявление о продаже
Фото: Авито

А теперь — кальянная-бар за 700 тысяч рублей.

«Продам готовый бизнес под кальянную, под бар и общепит. В пяти минутах от центра города. Заведение работает в плюс. Классифицируемся только на кальянах и на пиве», — указано в объявлении продажи.

Также продавец уточняет, что стабильный месячный заработок в среднем составляет 150-200 тысяч рублей, а «в сезон кальянов» — от 200 тысяч и выше.

Объявление о продажеОбъявление о продаже
Объявление о продаже
Фото: Авито

Ранее Султан Хамзаев, депутат Госдумы, предложил ограничить продажу алкоголя в период майских праздников, с 28 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая.

К тому же, в региональном законе, касающемся регулирования продажи алкоголя, произошли изменения. В некоторых населённых пунктах уже уменьшали время продажи алкогольных напитков. Как разъяснили, в целях безопасности и-за существующей обстановки. Теперь это распространяется и на данные населённые пункты:

  • посёлок Октябрьский, Белгородский район
  • посёлок Томаровка, Яковлевский округ
  • посёлок Борисовка, Борисовский район
  • посёлок Красная Яруга, Краснояружский район
  • Шебекино
Купят заранее: белгородцы высказались о «сухом законе» на майские праздники
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