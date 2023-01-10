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Белгородцам через «Авито» продают военное снаряжение

Сегодня, 14:51
Фото: Авито
Местным жителям предлагают купить бронежилеты, боковые пластины, шлемы. Подробнее — в материале «Бел.Ру».
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СВО

Журналист «Бел.Ру» наткнулась на массу объявлений о продаже вещей для военных. Четыре армейских шлема в двух размерах местным жителям предлагают купить за 10 тыс. рублей. За 20 тыс. рублей на сайте объявлений выставлен на продажу бронежилет.

Помимо этого, на продажу выставлена тактическая аптечка и противошоковый набор. В набор входит два бандажа, гемостатический бинт, ножницы, фонарь для оказания медпомощи в тёмное время суток, окклюзионный клейкий пластырь, противоожоговая салфетка и многое другое. Набор обойдётся покупателю в 7990 рублей. Кроме того, на сайте объявлений даже продают боковые пластины для бронежилета с надписью: «К противнику». Пластина обойдётся покупателю в три тысячи рублей.

Фото: Авито

Также на сайте объявлений можно встретить информацию о продаже боевого пояса за девять тысяч рублей и комплект стрелка за 20 тыс. рублей.

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#Алина Харина#Общество#СВО#Белгородская область#Авито#Продажи#Объявление#Снаряжение
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