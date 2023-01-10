Белгородцам через «Авито» продают военное снаряжение

Журналист «Бел.Ру» наткнулась на массу объявлений о продаже вещей для военных. Четыре армейских шлема в двух размерах местным жителям предлагают купить за 10 тыс. рублей. За 20 тыс. рублей на сайте объявлений выставлен на продажу бронежилет.
Помимо этого, на продажу выставлена тактическая аптечка и противошоковый набор. В набор входит два бандажа, гемостатический бинт, ножницы, фонарь для оказания медпомощи в тёмное время суток, окклюзионный клейкий пластырь, противоожоговая салфетка и многое другое. Набор обойдётся покупателю в 7990 рублей. Кроме того, на сайте объявлений даже продают боковые пластины для бронежилета с надписью: «К противнику». Пластина обойдётся покупателю в три тысячи рублей.
Также на сайте объявлений можно встретить информацию о продаже боевого пояса за девять тысяч рублей и комплект стрелка за 20 тыс. рублей.