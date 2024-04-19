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Спиртное

Власти разъяснили белгородцам вызвавшее бурное обсуждение ограничение по алкоголю

19 апреля 2024, 07:10
Фото: 1MI
Спиртное

Антоненко: белгородский «полусухой» закон отменят, когда улучшится обстановка

Андрей Антоненко, министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области, пояснил, что ограничение на продажу алкоголя будет действовать в пяти населённых пунктах. Как только оперативная обстановка позволит, ограничения будут сняты.

Белгородцев, судя по бурному обсуждению в Сети, взволновала новость об ограничении продажи спиртного в некоторых населённых пунктах. Жители региона попросили пояснить нововведения.

Андрей Антоненко, министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области, ответил, что 18 апреля был принят закон о временном ограничении продажи алкогольной продукции в нескольких населённых пунктах с 16:00 до 11:00 следующего дня.

Изменения вступят в силу спустя десять дней после официального опубликования закона. Данное ограничение направлено на уменьшение доступности алкогольных напитков для населения. Также эти изменения представляют собой меры по обеспечению безопасности граждан в период, когда на территории Белгородской области объявлен «жёлтый» уровень террористической опасности.

«Как только оперативная обстановка позволит, указанные ограничения будут сняты», — заверил Антоненко.

Также чиновник добавил, что ограничения касаются в том числе точек общественного питания, которые реализуют пиво на розлив в населённых пунктах приграничных территорий.

Напомним, что ограничение на продажу алкоголя ввели в Октябрьском в Белгородском районе, Томаровке Яковлевского городского округа, а также в Борисовке, Красной Яруге и Шебекино.

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#Маргарита Водолажская#Общество#Белгородская область#Алкоголь#Новости Белгорода#Ограничения#Белгород#Андрей Антоненко
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