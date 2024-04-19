Власти разъяснили белгородцам вызвавшее бурное обсуждение ограничение по алкоголю

Изменения вступят в силу спустя десять дней после официального опубликования закона. Данное ограничение направлено на уменьшение доступности алкогольных напитков для населения. Также эти изменения представляют собой меры по обеспечению безопасности граждан в период, когда на территории Белгородской области объявлен «жёлтый» уровень террористической опасности.