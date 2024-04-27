Купят заранее: белгородцы высказались о «сухом законе» на майские праздники

Право устанавливать запрет продажи алкогольной продукции на все выходные дни майских праздников (с 28 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая) депутат Госдумы предлагает дать регионам. В обращении указано, что, судя по открытым данным, в майские праздники ежегодно увеличивается количество водителей, находящихся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, число травм и отравлений по вине алкоголя, ухудшается криминогенная обстановка.