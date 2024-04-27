Купят заранее: белгородцы высказались о «сухом законе» на майские праздники

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:01
Право устанавливать запрет продажи алкогольной продукции на все выходные дни майских праздников (с 28 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая) депутат Госдумы предлагает дать регионам. В обращении указано, что, судя по открытым данным, в майские праздники ежегодно увеличивается количество водителей, находящихся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, число травм и отравлений по вине алкоголя, ухудшается криминогенная обстановка.
Журналисты Бел.Ру решили выяснить у читателей, что они думают о «сухом законе» в продолжительные выходные. На момент подсчёта голосов в опросе приняли участие 1720 человек. 63% респондентов (1093 человека) отметили, что, даже если запрет будет, то все желающие купят горячительные напитки заранее.
Из общего числа опрошенных 32% (564 респондента) отметили, что идея с запретом продажи спиртного отличная, и практически же столько (563 человека) высказались против.
Напомним, ранее в Белгородской области ограничения на продажу спиртного усилили. Это касается населённых пунктов, расположенных в приграничье. Региональный министр сельского хозяйства объяснил необходимость принятых мер.