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Продажа алкоголя запрещена

Купят заранее: белгородцы высказались о «сухом законе» на майские праздники

27 апреля 2024, 06:01
Фото: 1MI
Продажа алкоголя запрещена

Читатели Бел.Ру оценили идею запретить продажу спиртного на майские праздники

Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением запретить продажу алкоголя в дни майских праздников, сообщает РИА «Новости». Журналисты Бел.Ру решили выяснить у читателей, что они думают о «сухом законе» в период длинных выходных.

Право устанавливать запрет продажи алкогольной продукции на все выходные дни майских праздников (с 28 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая) депутат Госдумы предлагает дать регионам. В обращении указано, что, судя по открытым данным, в майские праздники ежегодно увеличивается количество водителей, находящихся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, число травм и отравлений по вине алкоголя, ухудшается криминогенная обстановка.

Журналисты Бел.Ру решили выяснить у читателей, что они думают о «сухом законе» в продолжительные выходные. На момент подсчёта голосов в опросе приняли участие 1720 человек. 63% респондентов (1093 человека) отметили, что, даже если запрет будет, то все желающие купят горячительные напитки заранее.

Из общего числа опрошенных 32% (564 респондента) отметили, что идея с запретом продажи спиртного отличная, и практически же столько (563 человека) высказались против.

Напомним, ранее в Белгородской области ограничения на продажу спиртного усилили. Это касается населённых пунктов, расположенных в приграничье. Региональный министр сельского хозяйства объяснил необходимость принятых мер.

В белгородских магазинах появились предупреждения о «полусухом» законе
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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Алкоголь#Госдума#Майские праздники#Эксклюзив#Белгород#Сухой закон
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