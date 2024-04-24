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Лена Миро

Лена Миро: что за блогер-скандалист из Старого Оскола, чью смерть обсуждают в Сети?

24 апреля 2024, 10:48
Фото: станица Лены Миро в соцсети
Лена Миро

Скандальная Лена Миро, о чьей смерти сообщают в Сети, оказалась белгородкой

Критика звёзд, оскорбления и мат: когда-то блог Лены Миро из Старого Оскола Белгородской области был крайне популярным. Но мирская слава быстротечна, и последние годы о скандалистке не вспоминали. До сегодняшнего дня: выяснилось, что девушка умерла. Но верят в это не все. Почему?

Кто такая Лена Миро?

Настоящее имя девушки, если верить данным в Сети, — Елена Мироненко. Родилась будущий блогер в Старом Осколе Белгородской области. В соцсетях пишут, что в детстве Елена хорошо училась, увлекалась спортом. После окончания школы Мироненко училась в Воронеже — готовилась стать переводчиком. Затем в её биографии всплывает Великобритания: якобы девушка училась в Кембридже, а в свободное от занятий время организовывала дискотеки для соотечественников.

Впрочем, относиться к любой информации о блогерше стоит скептически. Личность Лены Миро окутана тайнами: так, долгое время девушка заверяла всех, что живёт в Москве, а имя её — Мальвина Владимировна. Встречаются в интернете и другие невероятные подробности о её биографии. Например, кто-то верит, что у Миро были богатые покровители и продюсеры. Встречаются слухи и о том, что на самом деле такой блогерши не существовало, а под её псевдонимом скрывался коллектив «литературных негров».

По этой же причине не все поверили в новости о смерти Мироненко. Первыми их опубликовал 23 апреля Telegram-канал «Админ Аншлак», специализирующийся на слухах о жизни звёзд.

«Есть близкий друг, родители которого хорошо знают и общаются до сих пор с родителями Лены Миро. Да он и сам с ней по молодости общался, пока не переехал. В Америке она попала в ДТП, долгое время пролежала в коме, а недавно скончалась. Мать летала на похороны. Отец не поехал. Сказал: „карма её настигла, сама виновата“», — пишет канал.

Но многие в смерть блогера не верят. Якобы это всё инсценировка для того, чтобы привлечь внимание к закрытому год назад блогу девушки. Последний, к слову, в десятые годы разрывал все шаблоны.

Скандально известный белгородский блогер Лена Миро умерла в США?
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Скандальный блог и «мерзотнейшие старухи»

В наши дни «Живой Журнал» (Live Journal) не пользуется такой бешенной популярностью, как это было раньше. А в нулевые и десятые годы «ЖЖ» привлекал творческих людей со всей страны: многие известные ныне писатели и блогеры начинали именно там. Например, ставший иноагентом урбанист Илья Варламов (внесён в список иноагентов Минюстом России) долгое время публиковался в «ЖЖ».

Публиковалась там и Лена Миро: её блог славился скандальными и провокационными записями. Наверное, самая известная из них посвящена «мерзотнейшим старухам», мешающим Миро передвигаться на авто по Москве.

«Еду такая, вся в неге, слушаю Чучо Вальдеса… И вдруг, откуда ни возьмись, мне под колёса кидается гнусная старуха с сумищей на колёсиках. Чуть не сбила кеглю. Выдохнула. Подумалось: в принципе, можно было и переехать падлу — мир бы от этого только выиграл», — написала блогер в дневнике.

После этой публикации Миро попала в эпицентр скандала: с ней общались журналисты, на её деятельность обратили внимание звёзды и политики, а самой ей даже пришлось оправдывать свою запись «правовым нигилизмом на дорогах».

Но слава пришла. Взяв награду «Мерзость ЖЖ — 2012», Миро продолжила творить: из-под её пера выходили язвительные заметки о Лолите Милявской, Ксении Бородиной, Ксении Собчак, Юлии Высоцкой. Очень сильно от Миро доставалось Анастасии Волочковой.

Фото: скриншот блога Лены Миро

В целом творчество Миро характеризует обилие мата, хамства и злости. Упитанных людей Мироненко называла «жирными свиньями», «ленивыми коровами» и «тварями». Неугодных читателей Мироненко клеймила «нищим быдлом» и «туалетными червями».

Долгое время блог девушки был на пике популярности, пока со временем его слава не начала спадать. В марте 2023 года Миро объявила о временном закрытии своего проекта.

Писала Миро и книги. Самая известная — якобы автобиографичный роман «Мальвина и скотина». Также девушка увлекалась спортом и фитнесом, поэтому некоторые её произведения посвящены именно этой теме.

Сейчас о Миро вспоминают только завсегдатаи старого «ЖЖ». Помянули девушку и в связи с сообщениями о её кончине.

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