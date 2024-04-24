Лена Миро: что за блогер-скандалист из Старого Оскола, чью смерть обсуждают в Сети?

Впрочем, относиться к любой информации о блогерше стоит скептически. Личность Лены Миро окутана тайнами: так, долгое время девушка заверяла всех, что живёт в Москве, а имя её — Мальвина Владимировна. Встречаются в интернете и другие невероятные подробности о её биографии. Например, кто-то верит, что у Миро были богатые покровители и продюсеры. Встречаются слухи и о том, что на самом деле такой блогерши не существовало, а под её псевдонимом скрывался коллектив «литературных негров».